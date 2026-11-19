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Madrid, 19 nov (EFE).- La reina ha apoyado este jueves el trabajo creativo de los jóvenes bailarines y coreógrafos participantes en el programa 'Nuevos Creadores' que desarrolla Centro Danza Matadero, en Madrid, un "oasis en el desierto de la danza", según ha señalado su directora artística, María Pagés.

La reina, acompañada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha visitado este centro que abrió sus puertas en 2025 como lugar de encuentro entre creadores, compañías y público y en el que se acompaña el trabajo creativo desde su inicio hasta su puesta en escena para impulsar y cuyo programa 'Nuevos Creadores' impulsa el talento de los jóvenes bailarines y coreógrafos.

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Así se lo han explicado a la reina Letizia los directores artísticos de Centro Danza Matadero, María Pagés y El Arbi El Harti, que han descrito este espacio como "una casa" que va mucho más allá de un teatro.

"La danza no es solo bailar, es pensamiento y transmisión de conocimiento", ha señalado Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2022.

Así, la reina Letizia se ha interesado sobre las jornadas y los diálogos sobre danza que se han realizado estos días en este centro y en las que se ha analizado también la salud de estos profesionales y la necesidad de tratarla como la de los deportistas de élite.

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Jornadas en las que se abordan también las condiciones laborales y estructurales del sector, los procesos de producción, distribución y visibilidad de las obras así como el papel de las instituciones, entre otros muchos aspectos.

Con una ocupación del 91,7 por ciento, Centro Danza Matadero ha acogido desde su inauguración en febrero de 2025 catorce estrenos absolutos, quince coproducciones, más de setenta espectáculos programados, más de 220 representaciones y ha recibido más de 54.000 espectadores.

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Bajo la dirección artística de María Pagés y El Arbi El Harti, el centro desarrolla un proyecto que abarca la creación, la exhibición y las residencias artísticas y técnicas, la formación y el pensamiento en torno a las artes del movimiento a través de disciplinas y lenguajes diversos, desde el flamenco y el baile español hasta la danza contemporánea, clásica, neoclásica, urbana y familiar.

En la visita, la reina ha conocido el proyecto y el trabajo de los artistas residentes del ciclo 'Nuevos Creadores' y una muestra del trabajo que los artistas llevan a cabo en las Naves 11 y 16.1 de este espacio municipal a través de dos trabajos realizados por los coreógrafos y bailarines Jesús Benzal y Juan Berlanga y ha intercambiado también opiniones con los artistas en residencia esta temporada.

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La reina ha contemplado una muestra de la residencia técnica de Jesús Benzal, que estrenará su espectáculo 'Donde no hay nada (Arquitectura de la ausencia)' mañana, viernes, y ha podido comprobar los procesos de trabajo previos al estreno y la importancia del acompañamiento técnico y artístico en las distintas fases de la creación de un espectáculo de danza.

Tras visitar los departamentos de caracterización y sastrería de Centro Danza Matadero, la reina Letizia ha visto en la sala de ensayos el trabajo de Juan Berlanga, que estrenará el próximo lunes la obra 'El salto de Butes', de flamenco contemporáneo.

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También ha mantenido un encuentro con la dirección artística y el equipo de Centro Danza Matadero que le han explicado las principales líneas de trabajo y la programación de este proyecto cultural del Ayuntamiento de Madrid.

La secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Leire Iglesias, la Delegada del Área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y el consejero delegado de Madrid Destino, Angel Martín Vizcaíno, han sido otros de los asistentes a esta cita. EFE

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