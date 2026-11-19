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Madrid, 19 nov (EFE).-

0 empates, con 3 victorias y 3 derrotas, es el balance como visitante de la Real Sociedad en esta Liga, antes de la visita de este domingo al Racing de Santander en El Sardinero.

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1 triunfo del Sevilla, por 1-0 en octubre de 2024, en sus últimos ocho derbis ligueros contra el Betis, que se impuso en 2 de ellos. Los cinco restantes se resolvieron con empate, incluido el último: 2-2.

1 punto marca la diferencia entre la zona de descenso que ocupa el Elche y la de permanencia del Levante, antes de su enfrentamiento de este lunes en Valencia.

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2 victorias ha conseguido el Villarreal en sus últimas 3 visitas ligueras al Barcelona. Se impuso por 3-5 en 2023-2024 y por 2-3 en 2024-2025. El pasado curso, sin embargo, cayó por 4-1.

3 puntos tiene de ventaja el Barcelona en el liderato de la clasificación sobre el Real Madrid, tras vencer por 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano antes del parón internacional. Este domingo recibe en su estadio al Villarreal.

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4 victorias enlaza el Atlético de Madrid lejos de su estadio en LaLiga EA Sports antes de su desplazamiento dominical al Coliseum de Getafe.

5 partidos invicto en su estadio encadena el Athletic Club, con 3 victorias y 2 empates, antes de recibir este viernes al Espanyol en el duelo que abre la decimotercera jornada.

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8 triunfos seguidos suma el Real Madrid entre todas las competiciones desde su derrota por 2-1 contra el Atlético de Madrid del pasado 20 de septiembre. El conjunto blanco, segundo, recibe este sábado al Celta.

8 jornadas sin ganar encadena el Alavés, con 5 derrotas y 3 empates, rumbo a su duelo de este sábado contra el Deportivo de A Coruña en Vitoria.

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9 puntos de 36 posibles suma el Valencia en la penúltima plaza de la clasificación, a 3 del Rayo Vallecano, al que visita este sábado.

12 jornadas, todas las disputadas, lleva sin ganar el Málaga, que ha sumado 5 empates y 7 derrotas hasta ahora en su regreso a la máxima categoría, antes de visitar este domingo a Osasuna. EFE

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