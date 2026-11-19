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Madrid, 19 nov (EFE).- La Bolsa española ha caído este jueves un 0,97 %, por debajo de los 19.200 puntos, en una sesión marcada por el estreno histórico de Anthropic en el Nasdaq y por el temor a que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés en diciembre más de lo que los inversores esperaban.

Al cierre de la jornada, el IBEX 35, el principal índice nacional, se ha situado en los 19.186,2 puntos, al ceder ese 0,97 %, lo que supone 187,1 enteros menos que al cierre de ayer y su cuarta caída consecutiva. En lo que va de año, la revalorización del selectivo se reduce al 10,85 %.

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Acerinox (0,46 %) ha sido la única compañía del parqué nacional en cerrar en verde, frente a las caídas del resto de las empresas, entre las que ha destacado Solaria (-5,41 %) tras dar a conocer sus previsiones y estrategia para los centros de datos.

La noticia de la jornada es el debut bursátil de Anthropic, la compañía estadounidense de inteligencia artificial que ha alcanzado una valoración aproximada de 1,5 billones de dólares, convirtiéndose en la mayor salida a bolsa de la historia, con un precio inicial por acción de 83 dólares, aunque el mercado espera subidas por encima del 30 %, en torno a los 110 dólares. EFE

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