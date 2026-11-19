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Madrid, 19 nov (EFE).- 'La bola negra' y 'Wicked, el musical' han sido dos de las ganadoras de la III edición de los Premios Yvonne Blake 2026 a mejor vestuario, en un acto en el que han ejercido de maestros de ceremonia la creadora de vestuario Cristina Rodríguez y el actor, cantante y director Alberto Frías.

Los premios Ivonne Blake se crean desde la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos y Audiovisuales de España (AAPEE), con el objetivo de dar reconocimiento y visibilidad a los diseñadores de vestuario de cine, televisión y teatro.

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En esta edición los premios incorporan dos nuevas categorías, diseño de producción (audiovisual) y escenografía (escénico), y divide por primera vez los premios de vestuario en cine y series entre contemporáneo y época, fantasía o ciencia ficción.

Así, el mejor diseño de vestuario en largometraje de época ha sido para Ana López Cobos por 'La bola negra'; y en contemporáneo ha recogido el galardón Anna Aguilà por 'Romería'.

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'Wicked, el musical' ha sido galardonado en dos apartados: mejor vestuario en espectáculo lírico o música, para Antonio Belart,0 y mejor diseño de escenografía en espectáculo teatral, danza, lírico o musical, para Ricardo Sánchez Cuerda.

Fernando García López, por 'Anatomía de un instante', ha sido galardonado junto a su equipo con el mejor diseño de vestuario en serie de época, mientras que el premio a serie contemporánea ha sido para Marta Murillo por 'Yakarta'.

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En la categoría de espectáculo teatral o danza, el trabajo de Anna Tusell en 'Caperucita en Manhattan' ha sido el destacado.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha llegado cuando ha subido al escenario la figurinista Lala Huete, que recogía el premio de honor por cuarenta años de una trayectoria cuajada de éxitos con 'El año de las luces', 'Belle Époque', 'La niña de tus ojos', 'Ocho apellidos vascos' o 'El laberinto del fauno', por la que ganó en 2007 el Bafta al mejor diseño de vestuario.

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La mención especial a la proyección internacional ha sido para Mariaelena Roqué, cuya trayectoria une vestuario, escenografía y artes plásticas, con montajes junto a Carles Santos como 'Ricardo y Elena' y 'La pantera imperial', que no pudo asistir, pero envió un agradecimiento pregrabado.

En la gala, que se ha celebrado en el Real Teatro de Retiro, han estado presentes el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Fernando Méndez Leite; el director de cine Julio Medem, el actor Sergio Peris-Mencheta, el ilusionista Jorge Blass o la actriz Carmen Conesa, entre otros muchos invitados.

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Los premios Yvonne Blake (Manchester, 1940-Madrid, 2018) llevan el nombre de la célebre diseñadora de vestuario hispano-británica, presidenta de la Academia de Cine desde 2016 hasta su fallecimiento, con una larga trayectoria en las artes escénicas y audiovisuales tanto nacional como internacional.EFE

(foto)