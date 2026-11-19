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Turín (Italia), 19 nov (EFE).- El español Rafa Jódar afirmó este jueves, después de quedar eliminado de las Finales ATP tras caer contra el estadounidense Ben Shelton, que está "muy orgulloso" del trabajo que hizo en su primera temporada en el circuito, si bien todavía "hay que mejorar muchas cosas": "Puedo ser mejor jugador".

También valoró que el primer año trabajando únicamente con su padre "ha ido bastante bien". "Creo que todo ha funcionado para los dos. Así que, como siempre digo, no veo ninguna razón para cambiar nada, aunque también tengo que decir que tenemos un mes para pensar en las cosas que podemos mejorar de cara a la próxima temporada", manifestó en rueda de prensa.

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Al ser preguntado por si continuará con él en el banquillo, volvió a responder que la campaña "ha ido muy bien", que está "enormemente agradecido por lo que ha hecho y que tendrán tiempo en diciembre "para hablar de esos temas".

"Después de haber jugado contra los mejores jugadores del mundo, veo que, si sigo mejorando y mantengo la ambición de ser mejor cada día, puedo convertirme en un mejor jugador. Y de eso se trata precisamente, de ser cada día un poquito mejor y de seguir mejorando en todos aquellos aspectos en los que creo que todavía puedo progresar de cara al futuro", dijo.

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"Sé que he hecho las cosas bien, que he disfrutado mucho en todos los torneos que he estado y el objetivo principal al principio de la temporada era, evidentemente, conocer todos los torneos, tener y poder competir con los mejores jugadores del mundo. Yo creo que ese objetivo lo he cumplido y, bueno, estar aquí significa mucho para mí", agregó.

El tenista madrileño, que hizo historia al convertirse en el primero en alcanzar la también conocida como Copa de Maestros en su primer año como profesional, subrayó que "si no eres competitivo y no tienes la mentalidad adecuada para afrontar un partido, es muy difícil competir contra jugadores de este nivel".

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"Este torneo verdaderamente refleja a los ocho mejores jugadores durante todo el año, no solo durante una parte. Y bueno, si quiero estar aquí el año que viene o en próximos años, tendré que hacer las cosas muy bien, tendré que trabajar como he trabajado durante este año", recalcó.

Sobre la Copa Davis, que se disputa la próxima semana en Bolonia (Italia), donde se espera que el español juegue en representación de su país, aseveró que tiene "muchas ganas" de afrontar dicha competición ya que es consciente de que es "muy difícil ser convocado".

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"Si vamos a enero y nos ponemos en perspectiva con todo lo que he conseguido, pues estoy muy contento. No es fácil para un chico de 20 años que le haya venido todo como le ha venido de rápido, pero yo creo que las personas que están cerca de mí y que realmente me aprecian me han sabido llevar muy bien", concluyó. EFE