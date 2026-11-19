19/11/2026 La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez (c), en la sede del partido en Alicante, junto al alcalde Luis Barcala (i) POLITICA

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La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado que el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, defenderá en el cara a cara con Pedro Sánchez la "decencia, honradez y propuestas pensando en las personas y no en su interés personal", mientras que del jefe del Ejecutivo espera "más mentiras, que es lo que lleva haciendo desde que empezó la campaña electoral, y promesas que no tienen ningún sentido".

Así lo ha manifestado Fúnez este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del PP en Alicante, donde ha acusado a Sánchez de hacer "mucho daño" al país durante los ocho años en los que ha estado al frente del Ejecutivo central, y ha hablado de "empobrecimiento de la clase media".

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En este sentido, ha incidido en que la clase media española está "ahogada a impuestos" mientras que "la renta", "los sueldos" y "las retribuciones no han subido con arreglo a los impuestos que están pagando".

Asimismo, ha subrayado que el Informe Foessa de Cáritas apunta que hay "más de cuatro millones de españoles" que se encuentran "en una situación de exclusión severa, de vulnerabilidad severa". "Este es uno de los grandes fracasos de Pedro Sánchez", ha apostillado.

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PUIGDEMONT

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP también ha abordado las declaraciones del expresidente de la Generalitat de Catalunya y líder de Junts, Carles Puigdemont, en una entrevista concedida a 'El Mundo', en las que ha apuntado que se han "aprovechado" de "la ambición de Sánchez" para "derrotar a España".

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Sobre estas declaraciones, Fúnez ha sostenido que al frente del Gobierno de España hay "una persona absolutamente amoral con una ambición desmedida", "no" por "defender los intereses de los españoles", sino "una ambición desmedida personal, solo pensando en él, en sus intereses y en protegerse de los numerosos casos de corrupción que le acosan".

PROPUESTAS ELECTORALES

De otro lado, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP ha destacado "tres compromisos". El primero, dirigido a los 353.000 pensionistas de la provincia de Alicante, a quienes que ha asegurado que con el PP en el Gobierno tendrán "absolutamente garantizadas" las pensiones y su subida "con arreglo al IPC".

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En segundo lugar, ha aseverado que, para "fortalecer el estado de bienestar", deben garantizar "un sistema nacional de salud". En este punto, ha sostenido que "no es posible" aumentar las retribuciones que reciben médicos y el resto de profesionales sanitarios si no se garantiza "la financiación".

Por ello, ha prometido "fortalecer el sistema nacional de salud por la vía del nuevo modelo de financiación", donde "la sanidad será un pilar esencial", de acuerdo con Fúnez, que ha manifestado que "ese modelo tiene que responder al coste de los servicios públicos de ahora y de los próximos años y no exigencias independentistas".

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El tercer compromiso anunciado por la vicepresidenta de Sanidad y Política Social del PP aborda la dependencia. De acuerdo con Fúnez, hay que sentar a "todas las administraciones" para alcanzar "un pacto de estado y que el Gobierno de España garantice la aportación del 50% en la próxima legislatura".

Además, ha dicho que en los últimos años se ha vivido "un momento muy complejo en materia de políticas sociales" porque "el gobierno de Sánchez ha entendido que cuando hablamos de derechos sociales solo se proclaman y como mucho pueden aparecer en una ley o publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE)".

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"Aquí esto no vale, las políticas sociales no van de proclamar derechos, ni siquiera de aprobarlos en una ley ni de llevarlos al BOE. Van de que lleguen a la puerta de muchas familias que necesitan esas ayudas, que necesitan esas prestaciones por dependencia", ha sentenciado.

Por otra parte, Fúnez ha remarcado que, si los 'populares' ganan las elecciones el 29 de noviembre, Feijóo pondrá en marcha rebajas fiscales para todos los gastos de tratamientos y cuidados asociados a enfermedades graves como el cáncer o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), además de la reducción al cuatro por ciento del IVA para adaptar las viviendas y vehículos a quienes por enfermedad, accidente o porque han tenido un problema desde que nacieron tienen una discapacidad o dependencia.

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También ha planteado una deducción del "40%" de "los gastos ocasionados por contratación de personal profesional cuidador", al tiempo que ha asegurado que dirigirán una medida para aquellas personas que, en un momento determinado, decidan reducir su jornada laboral o abandonar su puesto de trabajo para atender cuidados de familiares, de manera que el Estado cotice con ellos para garantizar así "pensiones dignas".