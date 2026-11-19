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Madrid, 19 nov (EFE).- El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves ante el jefe del Ejecutivo y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, que modificará la ley de eutanasia y respetará la ley del aborto.

Ambos asuntos han surgido en el debate cara a cara de los dos candidatos en el bloque dedicado a la corrupción y la regeneración democrática, tras reprochar Sánchez a Feijóo que donde el PP gobierna se está desmantelando las política de igualdad y se recortan las ayudas a las víctimas de violencia de género.

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Sánchez ha advertido de que si el PP llega a la Moncloa "se restringirá el acceso al aborto de las mujeres de 16 años" y se derogará la ley de eutanasia.

Pero Feijóo le ha replicado: "Mire, no toque usted el aborto: en el aborto hay una ley y una sentencia del Tribunal Constitucional; fin. No toque usted la eutanasia: la muerte digna hay que respetarla, pero la vida digna hay que promoverla, señor Sánchez".

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Ante la insistencia de Sánchez, convencido de que Feijóo derogará la ley de eutanasia, el líder del PP ha querido dejar claro que se limitará a "modificar" esa norma.

El candidato del PP ha aprovechado además para echar en cara al candidato socialista el "disparate" de la ley del solo sí es sí que, ha denunciado, derivó en la excarcelación de centenares de agresores sexuales. EFE

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