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Madrid, 19 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de que el principal problema de política exterior que tiene España es la relación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con Marruecos.

"El primer problema de la política exterior española ha sido su relación con Marruecos y la invasión, por primera vez en nuestra historia, de territorio español", ha reprochado el líder del PP en su cara a cara con el presidente.

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Feijóo ha afirmado que Sánchez pasará a la historia como el primer presidente que no ha sido capaz de mantener la integridad territorial de España.

"En julio nos invadieron 100.000 personas y además usted se lo agradece a Marruecos", ha lamentado el líder del PP.

Feijóo ha añadido que echa de menos que Sánchez diga "que no depende de Rabat" y le ha preguntado "qué le debe" a Marruecos.

El líder del PP ha añadido que el fracaso de la política exterior de Sánchez es "histórico" y le ha culpado de ocultar durante meses que buques de la armada marroquí estaban "escoltando a los invasores" de España.

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Feijóo se ha referido además a la situación en El Hierro, donde han entrado de forma irregular 9.000 personas, en una isla con un censo de 12.000 personas.

"Dice que es el faro de la inmigración", ha ironizado Feijóo, quien ha precisado que en realidad "es el faro del efecto llamada de la inmigración irregular y de la regularización sin límites".

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Para el candidato del PP, Sánchez es un problema para Europa en materia de inmigración como consideran, en su opinión, la mayoría de los líderes europeos.

Ha proclamado además que quiere una "inmigración legal, ordenada, con contrato de trabajo, que cumpla las leyes" y que se integre en el país y aprenda el idioma.

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"Se van a acabar las regularizaciones masivas sin condiciones", ha garantizado. EFE

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