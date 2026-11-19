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Madrid, 19 nov (EFE).- El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este jueves que ha disfrutado del debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que espera que los españoles también lo hayan hecho.

"He hecho el debate que me corresponde, he disfrutado y espero que los españoles también", ha declarado a la prensa a su salida de los estudios donde se ha celebrado el cara a cara organizado por la Academia de Televisión.

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El portavoz del PP, Borja Sémper, ha sido el encargado de hacer una valoración inicial del partido y ha afirmado que están "muy satisfechos".

Sémper ha añadido que sabían que Sánchez venía sin capacidad de justificar y defender su "desastrosa gestión", sabían de su "pérdida de credibilidad" y también que no tiene un proyecto futuro para España.

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"Lo que no sabíamos es que no tiene ganas", ha agregado el portavoz popular, quien ha añadido que la mayoría de los españoles ha visto que en Feijóo hay "un proyecto de futuro, de ilusión" y "de ganas de reformas" para sacar a España del "pozo". EFE

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