Guardar

Vitoria, 19 nov (EFE).- Carlos Somoza, exmiembro del clan del narcotráfico de los Charlines, que se encontraba huido desde 2009, ha fallecido este lunes a los 74 años en un hospital de Vitoria.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el pasado lunes la Ertzaintza detuvo en un hospital de Vitoria a un hombre de 74 años que estaba ingresado, sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional.

PUBLICIDAD

La Ertzaintza no ha ofrecido más detalles ni ha confirmado la identidad del arrestado, aunque, según ha adelantado el diario El Correo y ha confirmado EFE, se trata de Carlos Somoza, quien fue yerno de Manuel Charlín Gama, histórico dirigente del clan de Los Charlines,

Según la información de El Correo, Somoza ingresó en el hospital vitoriano de Txagorritxu bajo una identidad falsa, pero el mismo lunes se presentó en el centro sanitario uno de sus hijos, quien reveló su auténtica identidad.

PUBLICIDAD

Fuentes de la investigación han indicado que esta persona, condenada por narcotráfico, fue detenida entonces en el centro hospitalario, donde permaneció bajo custodia de la Ertzaintza hasta que falleció horas después.

Somoza fue detenido el 11 de octubre de 2003 en el transcurso de la llamada operación Retro, que permitió la incautación de 6.000 kilos de cocaína a bordo del buque 'South Sea' y la desarticulación de cinco organizaciones delictivas.

PUBLICIDAD

La juez que instruyó el caso consideró a Somoza como el presunto cerebro del desembarco de cocaína, tras lo que lo envió a la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión.

Tras el juicio, que se celebró en 2009, se dio a la fuga y permaneció hasta ahora en paradero desconocido. EFE