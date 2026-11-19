Guardar

Madrid, 19 nov (EFE).- El plazo para pedir el voto por correo para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 finaliza este jueves.

El certificado de inscripción en el censo electoral es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia, que luego se podrá hacer efectivo hasta el 25 de noviembre con la documentación que los interesados habrán recibido en la dirección indicada en su solicitud.

PUBLICIDAD

El sufragio por correo se puede pedir tanto a través de la web de Correos (www.correos.es) como en persona en cualquier oficina postal hasta el cierre de las oficinas del operador público.

Los electores que opten por solicitar el voto a través de la web de Correos deben acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica y los que prefieran hacerlo de forma presencial han de presentar el DNI, pasaporte o permiso de conducir originales.

PUBLICIDAD

En las oficinas de Correos, donde se ha podido pedir cita previa a través de la app, la web de la compañía o la Oficina Virtual de España, también es posible que una persona solicite el voto en nombre de otra que no pueda hacerlo por enfermedad o discapacidad, siempre que esta situación esté acreditada mediante certificación médica oficial y se aporte una autorización notarial o consular.

En las pasadas generales, las de 2023, fueron admitidas 2.622.808 solicitudes de voto por correo, 1.924.976 presentadas de forma presencial en la red de oficinas de Correos y 697.832 de forma telemática.

PUBLICIDAD

Finalmente, en aquella ocasión votaron por correo el 94,2 % de las personas registradas, 2.471.935, que es la ratio más alta alcanzada en este tipo de comicios (desde 2008, el primer año con registros estadísticos homologados). EFE