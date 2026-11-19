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Santa Cruz de Tenerife, 19 nov (EFE).- El CB Canarias rendirá homenaje este domingo a José Carlos Hernández Rizo, una de las figuras históricas de la entidad, en un reconocimiento que tendrá lugar en el encuentro ante el Barça y que pretende poner en valor su contribución al crecimiento del club y a la difusión del baloncesto en Tenerife.

El presidente del conjunto aurinegro, Aniano Cabrera, ha explicado que "el club quería realizar este acto la pasada temporada", pero no fue posible y ha defendido la importancia de reconocer a las personas que han contribuido a construir la historia de una entidad con más de ocho décadas de trayectoria, en lugar de dejar que caigan en el olvido.

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Cabrera ha destacado que Hernández Rizo fue "uno de los pioneros" y que su labor despertó la pasión por este deporte en muchas personas del entorno del club, además de explicar que eligieron el partido ante el Barcelona por la vinculación del homenajeado con el conjunto azulgrana, con la intención de que el domingo sea "un día muy especial para él".

Por su parte, Hernández Rizo ha agradecido el reconocimiento y ha querido extenderlo "a todas las personas que compartieron" con él aquella etapa, al recordar que su trayectoria en el Canarias estuvo marcada por una relación "muy personal y pasional" con una entidad en la que pasó "muchos años", tanto en el primer equipo como en las categorías inferiores.

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El que fuera entrenador aurinegro ha evocado los primeros años del club, "con dificultades económicas y materiales", viajes "en condiciones muy distintas a las actuales" y una "estrecha relación entre jugadores, técnicos y aficionados", aunque ha subrayado que aquellas limitaciones "no impidieron que el equipo compitiera de tú a tú con los mejores, disputara Copas del Rey y participara en competiciones europeas".

En ese sentido, ha encontrado similitudes entre aquella etapa y la actual, al considerar que el combinado canarista "sigue compitiendo al máximo nivel frente a rivales con mayores presupuestos" y ha definido como "milagrosos" tanto los resultados de entonces como los que está consiguiendo el equipo en la actualidad, por lo que ha pedido disfrutar de los éxitos y valorar la dimensión alcanzada por el club.

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Hernández Rizo también ha destacado "la evolución de la estructura de la entidad", desde aquellos primeros años con "escasos recursos" hasta la organización actual, aunque ha considerado que "todavía queda un paso importante por dar", al lamentar que La Laguna Tenerife no disponga de un pabellón propio para desarrollar su actividad deportiva y formativa, una instalación que considera "necesaria para reforzar su identidad y facilitar el trabajo diario".

Sobre el homenaje, ha reconocido que recibir un reconocimiento público también "alimenta el ego", pero ha asegurado que le hace "especial ilusión" por su familia y, sobre todo, por sus nietos, a quienes quiere "tener a su lado durante el acto", además de considerar que se trata de "una distinción que merece por los años que ha dedicado al club".

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Por último, ha agradecido que la entidad haya "mantenido siempre presente a quienes han formado parte de su historia" y ha recordado que el vínculo con el club continúa "intacto", hasta el punto de afirmar que se siente parte del club "con todas", antes de emplazar a los asistentes al encuentro del domingo, que espera que sea "una jornada especial". EFE

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