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Irun (Gipuzkoa)/Barcelona, 19 nov (EFE).- El Irudek Bidaso Irún, el único equipo que ha conseguido mantener el pulso al FC Barcelona, recibe este sábado en Artaleku en el partido más destacado de la décima jornada, con con el liderato de la Liga Asobal en juego, al llegar ambos equipos empatados a puntos con pleno de victorias.

Los catalanes son primeros por la diferencia de goles y parten como favoritos al triunfo aunque el Bidasoa, que está jugando un balonmano de alto nivel, tiene opciones de dar la sorpresa como ha estado a punto de ocurrir en las últimas temporadas y con el empate de 2023 todavía fresco en la retina de los aficionados amarillos.

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Uno de los focos de atención estará en el joven zurdo cedido por los blaugranas al Bidasoa, Miguel Ángel Martín Duque, que ha irrumpido en la máxima categoría del balonmano nacional con mucha fuerza y casi 50 goles en los encuentros disputados hasta la fecha.

El Bidasoa deberá gestionar bien sus esfuerzos porque el martes viaja a Islandia en la Liga Europea con opciones de clasificarse para la siguiente ronda tras derrotar esta semana al Limoges francés y con las pilas cargadas de confianza se convierte en un rival muy cualificado para testar al poderoso Barcelona.

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Por su parte, el Barça afronta este jueves un exigente compromiso en la pista del Industria Kielce (18.45H CET), en el estreno de la ronda principal de la Liga de Campeones. La expedición azulgrana hará noche en tierras polacas, se ejercitará el viernes en Kielce y, posteriormente, pondrá rumbo en vuelo chárter a San Sebastián para empezar a preparar una de las grandes citas de la temporada en la Asobal.

Y es que el camino hacia lo que sería el decimoséptimo título liguero consecutivo tiene este domingo una de sus primeras grandes pruebas en el pabellón de Artaleku.

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El calendario no da tregua al técnico malagueño Carlos Ortega, que deberá dosificar los esfuerzos de una plantilla condicionada por las bajas del pivote Òscar Grau, que se recupera de una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo, y del lateral derecho Djordje Cikusa, que sufrió un esguince de grado dos en el tobillo derecho durante un entrenamiento.

Para evitar que se repita el empate de septiembre de 2023 que puso fin de una racha de 33 victorias consecutivas del Barça en Asobal, el equipo catalán volverá a encomendarse al talento de Dika Mem, máximo goleador azulgrana en la competición con 46 tantos, y, especialmente, a la seguridad de Viktor Hallgrímsson.

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El guardameta islandés ocupa la cuarta posición entre los porteros más destacados del campeonato, con un 31,62 % de eficacia, cifras que le convierten en una pieza fundamental para afrontar una salida de semejante dificultad.

- Encuentros de la jornada 10.ª:

. Viernes 20 de noviembre:

19:00. Fraikin Granollers - Recoletas Salud At. Valladolid

20:30. Caserío Ciudad Real - Bathco Torrelavega

. Sábado 21 de noviembre:

17:00. Viveros Herol Nava - Cajasol A. Ximénez Puente Genil

18:00. Fertiberia Puerto Sagunto - REBI Cuenca

19:00. Dicorpebal Logroño La Rioja - ABANCA Ademar León

20:00. IRUDEK Bidasoa Irun - Barça

20:00. Frigoríficos del Morrazo - Cajasol Sevilla Proin

. Domingo 22 de noviembre:

12:00. HORNEO Alicante - Tubos Aranda Villa de Aranda. EFE

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