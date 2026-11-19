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Diversos colectivos han convocado una concentración este viernes, a las 12.00 horas en la Plaza de los Bandos, bajo el lema 'Contra la reacción, organización de clase', "en repulsa de la declaración a medios del líder de Vox, Santiago Abascal, a la misma hora".

La concentración está convocada por múltiples partidos, sindicatos estudiantiles y colectivos de la ciudad, como el Partido Comunista de España en Salamanca (PCE), la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC), el Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA), el Frente de Estudiantes (FdE), la Asamblea de Inquilinas de Salamanca (AIS), el Sindicato de Estudiantes o la Asamblea Internacionalista.

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Los convocantes han afirmado en un comunicado recogido por Europa Press que buscan "mostrar el rechazo a la presencia de partidos de extrema derecha y discursos de odio en la ciudad" que "solo buscan dividir y enfrentar a la clase trabajadora en favor del mantenimiento del poder de oligarcas y capitalistas".

También han asegurado que esta cita "no tiene carácter electoral" y solo busca mostrar su "rechazo a la izquierda institucional y al gobierno" que, según los colectivos, "es cómplice del auge de la ultraderecha y del empeoramiento de la situación de la clase obrera del Estado".

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Por ello, han asegurado que "solo la organización y unidad de los trabajadores puede frenar a la extrema derecha y el fascismo y no la política institucional ni los partidos progresistas", motivo que tienen para convocar esta concentración el viernes a las 12.00 en la Plaza de los Bandos.