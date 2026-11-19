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València, 19 nov (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Valencia a dos jóvenes de 19 y 20 años como presuntos responsables de la estructura de apoyo del movimiento 'Blocus' en España y que según los investigadores diseñaron mecanismos para ocultar la identidad de los responsables, garantizar la continuidad de la estructura y dificultar la investigación policial.

Según ha informado la Guardia Civil este jueves, los detenidos formaban parte del círculo más cercano del presunto fundador e ideólogo del movimiento, arrestado el pasado 30 de octubre en Picanya (Valencia).

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La operación se enmarca en las actuaciones iniciadas tras los graves disturbios registrados el pasado 24 de octubre en Barcelona, en los que participaron medio millar de personas y se produjeron numerosos saqueos y actos vandálicos contra establecimientos comerciales.

El instituto armado considera que los dos detenidos desempeñaban funciones diferentes en la organización relacionadas con la coordinación de sus actividades.

Además, uno de los investigados difundió enlaces fraudulentos que activaban la cámara de teléfonos móviles y enviaban fotografías de los usuarios sin su conocimiento.

Al parecer, los detenidos asumieron responsabilidades específicas dentro de la estructura que daba soporte al movimiento. Uno de ellos habría creado una cuenta de mensajería utilizando técnicas destinadas a dificultar su identificación, y desde este perfil habría participado en la dirección del grupo en el que se coordinaban las convocatorias y se transmitían las instrucciones para llevar a cabo los saqueos.

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El segundo sería el encargado de implementar diferentes medidas de seguridad para impedir la identificación del principal responsable y organizador del movimiento.

Entre otras actuaciones, habría propuesto volver a grabar con varias personas el vídeo en el que el detenido el 30 de octubre se presentaba públicamente como líder de 'Blocus', con el fin de dificultar la atribución de la autoría del contenido original y favorecer así la continuidad de la actividad delictiva, según la Guardia Civil.

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Gracias a la investigación se han conocido otros de los métodos empleados por ambos jóvenes para obtener información de terceros. Uno de ellos sería la difusión de enlaces que aparentaban dirigir a vídeos de una conocida red social pero, al acceder a ellos, se activaba la cámara del teléfono móvil y se enviaba una fotografía del usuario sin que este tuviera conocimiento de ello.

También habrían tratado de eliminar evidencias de su actividad, como el borrado de decenas de mensajes durante las horas previas y posteriores a la detención del presunto fundador de 'Blocus', en un intento de dificultar las actuaciones policiales.

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Desde la detención en Picanya del presunto ideólogo y principal impulsor de 'Blocus', el movimiento no ha vuelto a llevar a cabo ninguna de las movilizaciones violentas que tenía convocadas, han asegurado las mismas fuentes.

Con estas dos nuevas detenciones se avanza en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de las personas que desempeñaron funciones de dirección y apoyo dentro de la estructura del movimiento.

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La Guardia Civil ha recordado que quienes participen en movilizaciones violentas pueden afrontar responsabilidades penales con consecuencias "especialmente importantes" para el futuro de los menores de edad. EFE