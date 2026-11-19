19/11/2026 Ada Colau comparte comida con Mónica Oltra en València ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA POLÍTICA COMPROMÍS

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La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha compartido comida este jueves con la aspirante de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, en un restaurante en la capital del Túria tras el mitin electoral que ha protagonizado en la localidad de Benetússer, una de las más afectadas por la dana.

En un vídeo difundido en sus en redes sociales, Colau llama a votar en las elecciones generales del 29N: "Tenemos que ser muchísimas, no podemos fallar. Las mujeres, los jóvenes, la gente trabajadora... Tenemos la llave para derrotar a la derecha y la extrema derecha. Y no solo eso, para entrar con fuerza y lograr un gobierno progresista bien valiente".

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La también exalcaldesa de Barcelona ha comido con Oltra un arroz al horno en un local del centro de València, cerca del despacho donde la candidata de Compromís trabaja como abogada y mediadora.

Este encuentro se ha producido antes de que Colau cogiera el AVE tras haber protagonizado por la mañana un mitin en Benetússer. Oltra no ha podido asistir a los actos de campaña de este jueves por motivos de trabajo, por lo que ambas han organizado esta comida, explican a Europa Press desde el equipo de la candidata de Compromís.

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"El 29N tenemos que ser muchísimas, no podemos fallar: al País Valencià y al resto del Estado, un frente para parar a la extrema derecha pero, sobre todo, un frente para garantizar un gobierno progresista que continúe avanzando en derechos y en políticas valientes para la mayoría social trabajadora. ¡Y en mayo: Oltra alcaldesa!", manifiesta Colau en el mensaje publicado en sus redes sociales.

"CON LA CARA BIEN ALTA"

La aspirante a la Moncloa destaca en el vídeo la "campaña estupenda" que está realizando Compromís-Front Valencià, tras lo que Oltra recalca: "No tengáis duda: solo hay una papeleta de la izquierda emancipadora, ese voto que no te fallará. Ese voto de Frente Amplio y de Front Valencià, y con la cara bien alta". Además, explica que están comiendo un arroz al horno porque "no todo es paella".

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"Y en mayo también te queremos alcaldesa", le dice Colau a Oltra, a lo que esta añade que "a ver si es verdad". "Con un gobierno bien valiente", continúa la exalcaldesa de Barcelona, tras lo que la candidata de Compromís concluye con "y tanto".

Antes del mitin en Benetússer, Colau y los candidatos principales de Compromís-Front Valencià por Valencia se ha reunido en Catarroja con la Associació de Víctimas Mortales de la Dana 29O, la Asociación de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre y la Asociación Víctimas y Damnificados Dana Valencia.

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En su intervención en el acto de campaña --tras la participación de los candidatos de Compromís-Front Valencià al Congreso por Valencia Àgueda Micó, Alberto Ibáñez y Lara Manyes--, Colau se ha comprometido a reabrir y mantener la comisión de investigación de la dana en el Congreso y a impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica.

En clave estatal, la candidata a presidenta ha llamado a las mujeres a votar "en masa" el 29N para que PP y Vox sigan en la oposición, al tiempo que ha reprochado al PSOE que apele al voto útil sin tener en cuenta que para reeditar el actual Gobierno necesita a Frente Amplio.

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