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Madrid, 19 nov (EFE).- CCOO avisa de que falta más igualdad de género en los centros educativos, en el modelo de enseñanza y hasta en los libros de texto y advierte de que la coeducación está en riesgo ante el avance de las posiciones de ultraderecha.

"Hoy, tras muchos años de reivindicación, incluso de una legislación que lo promueve, no podemos decir que la coeducación esté implantada en nuestro país, ni mucho menos, más bien al contrario", señala el informe elaborado por CCOO en el que denuncia falta de referentes femeninos en los libros de texto, de formación del profesorado, de un lenguaje inclusivo y de un predominio del masculino en las oraciones que analizan los estudiantes.

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El documento 'El estado de la coeducación' elaborado por la experta en equidad educativa, Carmen Heredero de Pedro y presentado este jueves por la secretaria general de CCOO Enseñanza, Teresa Esperabé, hace una radiografía de la coeducación, pasando por todas las leyes elaboradas por gobiernos del PP y del PSOE y concluye que "la igualad legal en las aulas no se traduce aún en igualdad real".

Constata la plena validez de la escuela mixta tras la LOMLOE, al prohibirse la financiación pública a centros que segreguen por sexo, pero recalca que la realidad de los centros es que "hay un buen número de aspectos -desde la organización, medios o profesorado- en los que la letra de la ley o se interpreta de forma muy vaga e insuficiente o se incumple directamente".

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"Y esto ocurre con los gobiernos de todo signo que hemos conocido en nuestro país", señala el sindicato que pone como ejemplo los libros de texto, donde aún no se da visibilidad a la producción de las mujeres, "por lo que no parece que la inspección educativa haya hecho su trabajo de forma adecuada".

La presencia de ilustraciones de mujeres se sitúa en un 28 % en los libros de texto analizados, frente a un 48 % de varones y todavía hay editoriales que persisten con el uso del masculino como genérico al dirigirse directamente al estudiante en los ejercicios.

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No obstante, aunque en materias de Ciencias Sociales se ha incorporado más la presencia femenina y sus personajes históricos, en matemáticas persiste la invisibilización y en Lengua castellana y Literatura de Bachillerato solo un 25 % son escritoras o lingüistas.

Por otra parte, el porcentaje de directoras o jefas de estudio en los centros públicos parece elevado -ya que en el curso 2023-2024 superó el 70 %- pero no es proporcional y se sitúa por debajo del porcentaje global de representación que tienen en las plantillas docentes de casi todas las etapas educativas.

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Otro dato que señala el informe es la participación de las chicas en materias de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, que sigue siendo más baja que la de los chicos.

En los ciclos de FP de grado Medio y Superior, la presencia femenina en familias profesionales ligadas a la tecnología es marginal (un 3,5 % en Electricidad y Electrónica o un 9 % en Informática y Comunicaciones).

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"Nuestra valoración sobre el estado de la coeducación en España tiene luces y sombras. No estamos como cuando empezamos...tenemos avances sociales en igualdad entre hombres y mujeres y en derechos para las personas LGTBIQ+, que ayudan en la tarea coeducativa, ahora bien, estamos asistiendo a un avance muy preocupante de las posiciones de ultraderecha", advierte CCOO.

El sindicato teme una "nueva involución en materia educativa y de igualdad", como la "regresión que supuso la LOMCE -Ley Wert-, declarando que la segregación de género no suponía discriminación", recuerda. EFE

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