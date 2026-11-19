Guardar

Redacción deportes, 19 nov (EFE).- Álex Márquez podrá volver a subirse a la moto en el Gran Premio de Portugal después de que el piloto del BK8 Gresini Racing MotoGP recibiera este jueves la autorización de los servicios médicos para participar en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1), prevista para este viernes a las 11:45 horas en el circuito de Portimao.

El piloto español tendrá que superar, no obstante, una nueva evaluación médica mañana, después de completar los primeros entrenamientos del viernes. Los médicos de MotoGP comprobarán su estado físico y determinarán si está en condiciones de continuar durante el resto del fin de semana.

PUBLICIDAD

Márquez fue intervenido recientemente en Madrid para retirarle las placas y el material de fijación de la clavícula derecha y de la mano izquierda. Además, se sometió a una bursectomía artroscópica, un procedimiento mínimamente invasivo en el hombro derecho.

El piloto del equipo Gresini se perdió el Gran Premio de Qatar para recuperarse de la operación y ahora tendrá la oportunidad de regresar a la competición en el trazado portugués, aunque su continuidad estará condicionada a la valoración médica posterior a la primera sesión. EFE 1010552

PUBLICIDAD