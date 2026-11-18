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ELECCIONES DEBATE

Madrid - Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo afrontan este jueves su único cara a cara ante el 29N, al que los socialistas afirman que su líder acudirá con respuestas para todo y la intención de movilizar a los suyos, mientras que el PP avanza que su presidente conjugará sentido de Estado con un examen exigente al presidente del Gobierno.

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ELECCIONES PNV (Serie Previa)

Bilbao - El PNV aspira a mantener el grupo parlamentario en el Congreso con un discurso "propio" que insiste en el no alineamiento con ninguno de los dos grandes bloques políticos, y se conjura para ser un "muro de contención" frente a VOX, mientras mira con preocupación el auge de EH Bildu. José María Villate

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(Texto a las 7:20. 705 palabras) (Foto)

ELECCIONES EH BILDU (Serie Previa)

Vitoria - EH Bildu afronta las elecciones con altas expectativas, avaladas por todas las encuestas, que le auguran una victoria electoral que podría ser histórica con un mensaje basado en presentarse como freno de la ultraderecha y rentabilizar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Rafael Herrero

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(Texto a las 7:15. 782 palabras) (Foto)

LIBERTAD RELIGIOSA

Madrid - La Oficina de Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal Española (CEE) presenta, tras su creación en junio de 2025, su primer informe anual sobre recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos contra fieles católicos, que además de recopila los datos ofrece sus conclusiones.

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EDUCACIÓN PROFESORADO

Madrid - Las quejas de los docentes no solo se trasladan a las calles, su malestar emocional por ser víctimas de agresión en las aulas, de acoso o de incomprensión por parte de las instituciones también se añade al informe anual del Defensor del Profesorado que elabora el sindicato ANPE y que solo el año pasado contempló más de 2.000 denuncias.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8021900232)

PERSONAS SIN HOGAR

Madrid - La entidad Hogar Sí presenta, junto al Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas (CIDH) de la Universidad de Salamanca, un informe sobre aporofobia, discriminación y violencia que sufren las personas en situación de sinhogarismo en España.

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RAE PLENO

Córdoba - La Real Academia Española (RAE) celebra un pleno extraordinario en la Mezquita-Catedral de Córdoba presidida por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y que será pública dado su carácter excepcional.

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO

Madrid - Tras trece años de espera sale a la venta el videojuego 'GTA VI' y lo hace rodeado de récords: es el más reservado de la historia, el más caro, el más viralizado y el más polémico. Un título convertido en un fenómeno social que desarrolla una trama que gira entorno a la violencia, el crimen y la cultura urbana.

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LUCKY LUKE (Entrevista)

Madrid - Lucky Luke, el vaquero más rápido del Oeste creado por Morris en 1946, cumple 80 años y para homenajear el aniversario el ilustrador Sagar se convierte en el primer ilustrador español que recupera, en obra nueva, el personaje en un cómic que Norma Editorial lleva a las librerías españolas este viernes. Begoña Fernández

(Texto a las 9:15. 793 palabras) (Foto)

PICASSO ARQUITECTURA

Barcelona - Más allá de su condición de pintor y escultor, Picasso desarrolló durante su trayectoria una reflexión constante sobre la construcción del espacio, la representación de la ciudad, el interior doméstico y el entorno, una perspectiva que se muestra en la exposición 'Picasso y la arquitectura', que se presenta este jueves.

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ÓPERA SAVALL

Barcelona - La última ópera que compuso Mozart, 'La clemenza di Tito', llega al Liceu bajo la producción del reconocido director de escena David McVicar y con la dirección musical de Jordi Savall, que vuelve al teatro lírico con su formación Le Concert des Nations, un espectáculo que se presenta este jueves.

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MODA BALANCE

Madrid - El diseñador Juan Duyos, presidente de la Asociación Creadores de Moda Española, presenta el informe anual 'Diseño de Moda Español en cifras. 2025', una radiografía del sector que ofrece las claves de las industrias creativas de la moda de autor y sus estrategias

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Barcelona.- ISRAEL PALESTINA.- La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los palestinos, Francesca Albanese, participa en la presentación de Hadaf, una nueva asociación independiente de juristas y periodistas contra el "genocidio" de Israel Colegio de Peridistas. Rambla Catalunya, 10. (Texto)

09:40h.- Madrid.- GOBIERNO PRESIDENCIA.- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participa en el encuentro Metafuturo. Ateneo de Madrid. C/Prado, 21. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, inaugura el Simposio Internacional 'La función consultiva en las democracias contemporáneas', que forma parte del programa de actividades conmemorativas del V Centenario de la institución y que se está celebrando a lo largo de este 2026. (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- CULTURA DANZA.- La reina visita el Centro de Danza Matadero. Paseo de la Chopera, 14. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:40h.- Madrid.- AUTONOMÍAS MURCIA.- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participa en el encuentro Metafuturo. Ateneo de Madrid. C/Prado. 21 (Texto)

12:20h.- Ferrol (A Coruña).- FUERZAS ARMADAS.- El rey visita las unidades de la Armada en Ferrol. Cuartel de Nuestra Señora de los Dolores.

13:35h.- Madrid.- AUTONOMÍAS CEUTA.- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, participa en el encuentro Metafuturo. Ateneo de Madrid. C/Prado, 21. (Texto)

16:00h.- Barcelona.- PP MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un acto organizado por el llamado "gobierno de Tabarnia". Hotel Catalonia Ramblas (C/ Pelai, 28). (Texto)

17:00h.- Barcelona.- ANNA BALLETBÓ.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entrega la Medalla de Oro al Mérito Cívico, a título póstumo, a Anna Balletbò. Ayuntamiento de Barcelona. (Texto)

ELECCIONES CAMPAÑA

09:00h.- Madrid.- ELECCIONES PNV.- Desayuno informativo con el presidente del PNV, Aitor Esteban, organizado por Nueva Economía Fórum. Hotel Madarin Ritz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Catarroja (Valencia).- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, participa en un encuentro con víctimas de la dana en Catarroja.

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Reunión de la Junta Electoral Central. (Texto)

11:35h.- Santa Cruz de Tenerife.- ELECCIONES CC-PRIMERO CANARIAS.- La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, realiza una visita a la Avenida Venezuela.

12:00h.- Barcelona.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- El candidato de Frente Amplio al Congreso por Barcelona y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en el ciclo de ruedas de prensa con los candidatos catalanes que organiza EFE con motivo de las elecciones generales. EFE (C/ Bolivia, 56). (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Benavente (Zamora).- ELECCIONES GENERALES VOX.- El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, comparece ante los medios de comunicación. Plaza de la Virgen de la Vega. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Bilbao.- ELECCIONES PODEMOS.- La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, participa en mitin en Bilbao. Plaza de Rekalde

19:00h.- Vila-real (Castellón).- ELECCIONES GENERALES ERC.- El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, interviene en un acto electoral organizado por Compromís-Front Valencià. Plaça Pol, 17. (Texto) (Foto)

19:00h.- Valladolid.- ELECCIONES PP.- El expresidente del Gobierno José María Aznar y el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participan en el acto de campaña electoral con los candidatos por Valladolid para el 29N. Hotel Barceló. C/ Gamazo, 16. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Tortosa (Tarragona).- ELECCIONES JUNTS.- Junts per Catalunya celebra un acto de campaña con su cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Miriam Nogueras. Pl. Joan Monclús, 1. (Texto)

19:30h.- Gijón (Asturias).- ELECCIONES VOX.- El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, participa en un acto en la plaza de toros de El Bibio. (Texto) (Foto)

22:00h.- Tres Cantos (Madrid).- ELECCIONES GENERALES.- El jefe del Ejecutivo y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, debate con el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Plató A de Madrid Content City de Secuoya. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Madrid.- VIVIENDA PRECIOS.- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la estadística de valor tasado de la vivienda del tercer trimestre de 2026. (Texto)Madrid.- MOTOR PRODUCCIÓN.- La patronal de fabricantes de vehículos Anfac publica los datos de producción y exportación de octubre, tras un 2025 en el que se produjo un descenso de unidades producidas con respecto a 2024. (Texto)

09:00h.- Barcelona.- PUERTO BARCELONA.- El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, y su director general Àlex Garcia, participan en la jornada 'Barcelona, ciudad portuaria', organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos. C/ Dels Vergós, 16. (Texto)

09:45h.- Zaragoza.- ARQUITECTURA REHABILITACIÓN.- Atención a medios con motivo de la apertura de Re-habitat Summit 2026, que tratará cómo aprovechar los edificios existentes para responder al reto de la vivienda. Caja Rural (Coso, 29).

10:00h.- Sevilla.- PUERTO SEVILLA.- El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, inaugura las IX Jornadas de Logística Portuaria de Sevilla. Auditorio del Acuario de Sevilla, Muelle de las Delicias, s/n.

10:00.- Madrid.- DURO FELGUERA.- Prosigue en la Audiencia Nacional el juicio contra la antigua cúpula de Duro Felguera por sobornos en Venezuela. Audiencia Nacional. C/ García Gutiérrez, s/n.

10:00h.- Madrid.- CASO PLUS ULTRA.- El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como testigos al ex director de Participadas de SEPI, José Ángel Partearroyo, y el ex director financiero de Plus Ultra, Félix Martín, en la causa que investiga las ayudas recibidas por la aerolínea Plus Ultra. Audiencia Nacional, c/ García Gutiérrez s/n.

16:00h.- Barcelona.- MATERNIDAD TRABAJO.- EAE Business School presenta el II Observatorio de la Mujer Profesional para analizar el impacto de la maternidad en el desarrollo de la carrera laboral. C/Aragó, 55.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Laredo (Cantabria).- SUCESOS DELEGADO.- La jueza ha citado a declarar como investigado al concejal del PP de Ruesga, a quien denunció por una supuesta agresión el delegado del Gobierno, Pedro Casares, que también ha sido citado el mismo día junto a numerosos testigos. Juzgados. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO TRINITARIOS.- Continúa el juicio en el que se investiga a tres miembros de la banda latina Trinitarios por presuntamente robar y agredir con un arma a dos personas, una de ellas menor. Audiencia Provincial.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO 3 %.- La Audiencia Nacional celebra la segunda jornada del juicio a 17 acusados de una rama del caso 3 % por supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas de la Generalitat de Cataluña con la declaración del guardia civil que dirigió y coordinó la investigación. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico. (Texto)

12:00h.- Madrid.- FORO METAFUTURO.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en el foro de debate Metafuturo. Ateneo de Madrid. (Texto)

13:00h.- Madrid.- ELCANO CENTENARIO.- La Armada y la Real Academia de la Historia firman el Protocolo general de actuación entre ambas instituciones con motivo de la conmemoración del Centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. C/León, 21.

19:00h.- Madrid.- JUSTICIA PREMIOS.- El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, preside la entrega del premio Pelayo a juristas de reconocido prestigio al magistrado emérito del Constitucional Manuel Aragón.

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- Encuentro sobre el caso del filántropo millonario James 'Fergie' Chambers, cuya extradición desde España reclama Estados Unidos por delitos de blanqueo y posible financiación a la organización terrorista Hamás, con la participación de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el abogado del equipo jurídico que le representa en España, Aitor Martínez, y la madre de Fergie, Lauren Hamilton. Ateneo de Madrid. C/ Prado, 21.

SOCIEDAD

09:00h.- València.- SALUD VISUAL.- El I Congreso Internacional de Distrofias Hereditarias de Retina estudia los últimos avances en terapias génicas, farmacológicas, modelos celulares y soluciones traslacionales. Centro de Investigación Príncipe Felipe.

09:30h.- Madrid.- PERSONAS SIN HOGAR.- Presentación del informe de la entidad Hogar Sí presenta, junto al Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas (CIDH) de la Universidad de Salamanca, sobre aporofobia, discriminación y violencia del sinhogarismo. C/ Juana Doña, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROFESORES.- El sindicato de docentes ANPE presenta el Informe del Defensor del Profesor estatal y el Informe del Defensor del Profesor de Madrid correspondientes al curso 2025/2026. ANPE. C/Carretas, 14. (Texto)

10:00h.- Valladolid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Bajo el lema 'El valor de la intervención psicológica en el proceso de la recuperación', las XVII Jornadas Nacionales de Psicología reúnen en Valladolid a especialistas de toda España para abordar los desafíos de la atención psicológica a las víctimas de violencia de género. Auditorio Feria de Valladolid. (Texto) (Foto)

10:30h.- Barcelona.- CONGRESO ACCESIBILIDAD.- El congreso Accesibilidad 360 reúne en Barcelona a voces expertas en el ámbito como el especialista en accesibilidad Shani Dhanda o la activista en enfermedades minoritarias Noah Higón. Museu d’Història de Barcelona. (Texto)

11:00h.- Madrid.- LIBERTAD RELIGIOSA.- Presentación del primer informe de la Oficina de Libertad Religiosa de la CEE sobre delitos de odio y ofensas contra los fieles católicos por motivos religiosos. C/ Añastro, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- La Laguna (Tenerife).- CIENCIA ASTROFÍSICA.- Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, el Observatorio Europeo del Hemisferio Sur, el CSIC y la Universidad de La Laguna mantienen un encuentro informativo sobre las estrellas masivas y su papel en la astrofísica. Parque Tecnológico de Las Mantecas.

13:00h.- Espinardo (Murcia).- MATEMÁTICAS IA.- Conferencia de los matemáticos Luis Martínez-Zoroa y Diego Córdoba, cuyas investigaciones han impulsado la resolución de uno de los denominados problemas del milenio. Facultad de Matemáticas. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:30h.- Barcelona.- PICASSO ARQUITECTURA.- El Museu Picasso presenta la exposición 'Picasso y la arquitectura'. Museu Picasso. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- MODA BALANCE.- El diseñador Juan Duyos, presidente de la Asociación Creadores de Moda Española, presenta el informe anual 'Diseño de Moda Español en cifras. 2025'. C/Alcalá, 31. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:20h.- Gijón (Asturias).- CINE GIJÓN.- El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) encara su recta final con encuentros con los directores Pauline Julier, Katharina Rivilis, Mees Peijnenburg y DAvid Gutiérrez Camps. Escuela de Comercio.

11:00h.- Hernani (Gipuzkoa).- CHILLIDA LEKU.- Las esculturas de Eduardo Chillida y las pinturas de su hermano Gonzalo se reúnen en Chillida Leku en la primera exposición conjunta de los dos artistas. (Texto) (Foto)

11:00h.- Toledo.- CATEDRAL TOLEDO.- Presentación de El Transparente de la Catedral de Toledo, del siglo XVIII, tras su restauración. Catedral. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- ÓPERA SAVALL.- El Liceu presenta la ópera de Mozart 'La clemenza di Tito', con producción de David McVica y dirección musical de Jordi Savall. Liceu. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- MÚSICA FESTIVAL.- La cantante y compositora Rozalén y la directora de Leturalma, Sonia Araque, presentan en rueda de prensa el cartel del festival Leturalma, que se celebrará en Letur (Albacete) del 15 al 17 de julio de 2027. Sala Galileo Galilei.

19:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL LITERATURA.- El escritor Sergio del Molino presenta en Literkatum su novela 'La hija'. Museo San Telmo.

21:30h.- València.- ORQUESTA MONDRAGÓN.- Concierto de la Orquesta Mondragón dentro de la gira 50 Aniversario 2026. Roig Arena.

EFE

slp/jls

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