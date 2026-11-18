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Madrid, 18 nov (EFE).- El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acordó este miércoles sancionar con un partido de suspensión a ocho jugadores tras la disputa de la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion.

Por acumulación de amonestaciones fueron sancionados Álex Moreno (Girona), Jon 'Balda' Zubiri (Real Sociedad B), Thiago Ezequiel Ojeda (Valladolid) y Sergio Arribas (Cádiz); y por doble amonestación y consiguiente expulsión Diego Alende (Andorra) y Alexandre Corredera (Sporting).

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Asimismo, José Luis Catalá, del Sabadell, ha sido sancionado con un encuentro por expulsión directa durante el partido y Nicholas Opoku, de la UD Las Palmas, con otro por producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo. EFE