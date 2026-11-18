Guardar

La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha acusado este miércoles al cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, de haber cambiado de bando y de no querer recibir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando vuelva a Cataluña: "Exactamente como PP y Vox".

Lo ha manifestado en un mitin en Terrassa (Barcelona) ante unas 200 personas, acompañada del presidente del Parlament, Josep Rull, que jugaba en su ciudad natal; del diputado en el Parlament Lluís Puig, y la candidata del partido en el municipio, Meritxell Lluís.

PUBLICIDAD

Para Nogueras, Rufián ha cruzado una línea de roja al poner a Junts en el mismo saco que PP y Vox: "Basta ya de insultar a tantos catalanes que siempre hemos plantado cara a PP, Vox y al PSOE".

"Y ahora dice que no recibirá a Puigdemont. Exactamente como PP y Vox. La buena gente de ERC no se merece esto", ha añadido la también portavoz de Junts en el Congreso, que ha erigido a su formación como lo contrario y los que siempre han plantado cara a la extrema derecha en Cataluña.

PUBLICIDAD

1-O Y EL 155

En su opinión, lo que pasó en el 1-O de 2017 y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña no fue una cuestión ideológica y sí por el simple hecho de ir contra los "catalanes".

PUBLICIDAD

"Ahora quieren volver a callar el catalán en el Congreso. Nos quieren seguir rascando el bolsillo porque somos catalanes y se quieren cargar el autogobierno porque es Catalunya", ha advertido.

Pese a considerar que la extrema derecha no es lo mismo que la extrema izquierda, ha apuntado que Vox y Podemos se retroalimentan porque así "no deben explicar nunca ni qué harán, qué proponen y porque no han hecho nada en los últimos 8 años".

PUBLICIDAD