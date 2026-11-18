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Bilbao, 18 nov (EFE).- El candidato de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha adelantado que su formación tratará de impedir que gobiernen PP y Vox "por altruismo antifascista y también por un ejercicio de autodefensa como pueblo".

"No hay ambage, vacilación ni duda a la hora de expresar nuestro rechazo, frontal y absoluto a un gobierno del PP y Vox, juntos o por separado, porque representan una amenaza potencial a nuestros derechos y libertades presentes, y a nuestro potencial desarrollo futuro como pueblo", ha sentenciado en una entrevista a EFE, en la que ha asegurado no fiarse de las encuestas que apuntan un avance en el respaldo electoral a EH Bildu.

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Decir con claridad "que entre Feijóo y Sánchez, optaremos por Sánchez, no significa que le vayamos a dar un cheque en blanco, ni que vayamos a tener una legislatura complaciente". "Estaremos en cada pelea para defender los derechos sociales de la clase trabajadora", ha matizado.

Así, el decreto de vivienda que aprobó el Gobierno no es "suficiente". La disposición de "EH Bildu es plena" a llegar a acuerdos "que permitan al poder público intervenir en el mercado de la vivienda".

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Del último Gobierno ha expresado haber tenido "mayor nivel de sintonía con el ministro Pablo Bustinduy y ha valorado "la dignidad en su dimisión de Óscar Puente, en un ejercicio de dignidad democrática, por contraste con la vergüenza de Mazón".

Como grupo que ha apoyado al Ejecutivo le han resultado incómodas "en muchas ocasiones las declaraciones de la ministra de Defensa y del ministro de Interior".

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Ante la llegada de miles de migrantes a Canarias y Ceuta, ha aconsejado abordarlo desde la perspectiva de los derechos humanos y escuchando a las ONGs que les atienden, frente a quienes "apuestan por cerrar fronteras y bunquerizar".

"Europa tiene un enfoque equivocado desde que decidió externalizar sus fronteras" y perdió "cualquier capacidad de control" al respecto.

La posibilidad que estudian cinco países de la Unión Europea de crear un centro de deportación en Ruanda "vuelve a percutir en esa dirección equivocada", ha reprochado.

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Como "fuerza soberanista, creemos en el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo y queremos ejercerlo", ha reivindicado. Aspira a "construir una república vasca, soberana y libre", "desde la realidad actual y sabiendo que tenemos que ir avanzando en grados".

A su entender, en la próxima legislatura el Congreso debería "avanzar en el reconocimiento nacional de Euskadi".

"No se trata de que cinco expertos digan cuál es el mejor grado de autogobierno", sino de "hacer un debate de la sociedad vasca, que concite el máximo posible de adhesiones entre fuerzas políticas" y que eso "se lleve después a Madrid para que sea aceptado" y, finalmente, "pactar después cómo se lleva a efecto", ha planteado.

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Sobre la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de reformar la legislación electoral para que quienes se fueron de Navarra y el País Vasco por ETA puedan votar en los municipios de los que salieron, Matute ha opinado que "obedece a una lógica interpretativa que ha copiado de la ultraderecha norteamericana".

"Cuestionaron el voto por correo para dudar de la legitimidad democrática de las elecciones; decidieron que la ley de nietos quedara sin efecto, y ahora toca esto".

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"Lo que demuestran es que el PP y Vox tiene un concepto muy patrimonial del Estado, que consideran suyo", ha censurado.

Sobre los recientes disturbios en Bilbao y el ataque a un candidato del PP en Gipuzkoa, Matute ha rechazado cualquier actitud violenta.

"Yo creo firmemente en las vías políticas, pacíficas y democráticas, y lo he mostrado así toda mi vida" y "lo sigo manteniendo como eje central de mi actividad política", ha manifestado.

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"Ante cualquier hecho violento, no van a encontrar ni mi silencio, ni mi aplauso; van a encontrar mi rechazo, pero creo que esa agenda tiene una intencionalidad de generar en el imaginario colectivo una realidad que no existe".

Sin embargo, ha expresado su preocupación por la "expresión de violencia" de la organización neonazi Núcleo Nacional (NN) y por la puesta en libertad de 14 de sus miembros "a las 48 horas de su detención, pese a haber encontrado un ingente arsenal de armas" en su poder.

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Sobre la propuesta que recoge su programa electoral de incluir el requisito del euskera en el acceso a puestos de la Administración del Estado en Euskadi y Navarra, Matute ha recordado que ya se incluía en la Ley de lenguas cooficiales.

"Si vivimos en una realidad política con dos lenguas oficiales, ambas tienen que estar en pie de igualdad", ha defendido.

Ha asegurado que no plantea un "proceso absolutamente drástico y radical" que ponga en riesgo puestos de trabajo, sino de "procesos graduales de euskaldunización" para que esas personas puedan prestar su servicio en euskera.

"No creo que vaya a ser un problema ni para la Policía Nacional ni para la Guardia Civil porque EH Bildu ya ha señalado que, en defensa del autogobierno, con la Ertzaintza y la Policía Foral Navarra nos basta y nos sobra", ha opinado. EFE

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