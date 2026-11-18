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Madrid, 18 nov (EFE).- La comunicación es "un eje fundamental en la estrategia nacional de Protección Civil" porque los periodistas "no sólo ejercéis el derecho constitucional de informar, sino que también salváis vidas", ha afirmado este miércoles la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones.

Barcones ha sido la encargada de clausurar el V Seminario de comunicación en emergencias organizado por ese ministerio junto con la Asociación de la Prensa de Madrid y la Agencia EFE: un foro de formación destinado a periodistas con objeto de facilitar herramientas de información y comunicación ante todo tipo de emergencias.

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Difundir datos correctos, atendiendo a las fuentes oficiales, permite "informar a una sociedad cada vez más interesada en estos temas" y, además, afrontar una emergencia de cualquier tipo "ayudando a que no se pierdan más vidas por desconocimiento de lo que está sucediendo", ha indicado.

Barcones ha insistido: "en este momento en el que hay tanta desinformación y todo el mundo habla, sabiendo o sin saber, necesitamos periodistas especializados para evitar ejemplos tan crueles como el que vivimos a raíz del accidente ferroviario de Urda", cuando la cifra oficial de víctimas mortales ascendía a 69 y "empezó a salir gente que decía que eran 74".

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"Nadie sabe de dónde salió ese bulo, pero yo me ponía en la piel de los familiares de los afectados que no habían fallecido y estaban ingresados en hospitales y podía sentir su angustia", ha lamentado.

El seminario ha contado con la participación de 75 periodistas de toda España, una cifra considerable según la organización teniendo en cuenta que "hemos tenido que dejar fuera un centenar de peticiones que tendrán que esperar a la próxima edición".

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La estructura del Sistema Nacional de Protección Civil, el plan de formación ante emergencias en centros educativos, análisis de catástrofes precedentes o la lucha contra los bulos son algunos de los temas incluidos en este foro en el que han participado técnicos y especialistas de instituciones como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Guardia Civil, Policía Nacional o la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros, además de periodistas expertos en la materia.

"Necesitamos trabajar en este tema todos juntos: administraciones, instituciones, medios de comunicación", ha defendido Barcones, porque "en los últimos años hemos vivido los incendios históricamente más importantes, un apagón histórico, inundaciones históricas..., y me gustaría no volver a vivir más momentos históricos de este tipo". EFE

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