Guardar

Figueres (Girona), 18 nov (EFE).- La Fundació Dalí ha adquirido el cuadro 'Retrato de la madre', el único dibujo de la madre de Salvador Dalí, Felipa Domènech, que pintó el genio de Portlligat, para exponerlo a partir de este miércoles y durante seis meses en el Teatro-Museo de Figueres.

Según ha informado la Fundació Dalí este miércoles, la obra, de 1920, es un pastel sobre cartón que Dalí pintó cuando tenía 16 años y ha sido comprado recientemente a una colección privada.

PUBLICIDAD

El cuadro podá verse en la Sala de las Pescaderías del Teatro-Museo, junto a los retratos del padre y la hermana del pintor, aunque solo se expondrá durante seis meses debido a la fragilidad de los dibujos sobre papel.

La presencia pictórica de Felipa Domènech en la obra de su hijo se concentra en sus años de formación, aunque su impacto atraviesa todo el trabajo posterior.

PUBLICIDAD

Salvador Dalí le dedicó dos retratos que constituyen un testimonio del proceso de aprendizaje del artista y de la construcción de su universo afectivo.

Este recién adquirido muestra un lenguaje académico con clara voluntad de fidelidad al modelo, mientras que el otro es un óleo de 1918 que se encuentra en manos privadas. EFE

PUBLICIDAD