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Barcelona, 18 nov (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisión de la jueza instructora de dictar prisión eludible con una fianza de un millón de euros para Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango Isak Andic, tras su detención el pasado mes de mayo acusado de la muerte de su padre.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el tribunal ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Andic y ha confirmado la decisión de la jueza de Martorell (Barcelona), aunque con el voto particular discrepante de uno de los magistrados que componen la sala.

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Andic fue detenido el pasado 19 de mayo, acusado de un delito de homicidio por su presunta relación con la muerte de su padre, al caer por un barranco en una excursión en Montserrat, y quedó en libertad el mismo día de su arresto tras pagar el millón de euros de fianza que le impuso la jueza. EFE