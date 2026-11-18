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Terrassa (Barcelona), 18 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha tachado este miércoles de "indigno" que el candidato de los republicanos, Gabriel Rufián, les haya metido "en el mismo saco" que PP y Vox: "Es él quien ha cambiado de bando".

"El señor Rufián, candidato de ERC, ha cruzado una línea roja", ha advertido en un mitin en Terrassa (Barcelona) junto al presidente del Parlamento catalán, Josep Rull, y otros dirigentes del partido.

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Este miércoles, Rufián ha retado a Nogueras a comprometerse por escrito a "no votar con PP y Vox" en el Congreso, después de que la candidata de Junts le pidiera a él y al resto de candidatos un compromiso para hablar siempre en catalán en las Cortes.

Tras esta respuesta, Nogueras ha afirmado que "empieza a quedar claro quiénes son los que van de farol" y quiénes defienden la lengua catalana.

Nogueras también ha lamentado que Rufián no vaya a participar en el recibimiento al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando regrese a Cataluña, tal y como él mismo adelantó.

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"Exactamente como PP y Vox. La buena gente de ERC no se merece esto. Es él quien ha cambiado de bando", ha criticado.

En un mitin cargado de reivindicaciones del 1-O, y ante una 'estelada' gigante en la plaza Vapor Ventalló, Nogueras ha asegurado que, cuando "los del 155 hicieron todo lo que hicieron", no lo hicieron porque Cataluña fuera de izquierdas o derechas.

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"Lo contrario de la extrema derecha es Cataluña. La oposición a la extrema derecha es Cataluña. No nos han perseguido porque seamos de derechas o izquierdas, sino porque somos catalanes", ha argumentado.

Ante ello, ha asegurado que Junts es el único partido que "asume la responsabilidad plena" de defender Cataluña ante "los del 155 que nunca han dejado de maltratar a los catalanes". EFE

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(foto)