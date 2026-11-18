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FÚTBOL LIGA CAMPEONES (F)

Sant Joan Despí (Barcelona). El Barcelona, colíder de la Liga de Campeones junto al Lyon francés, recibe este jueves al Servette suizo que dirige el argentino Cristian Toro, extécnico de Valencia y Sevilla, con el objetivo de poner fin a la racha de dos empates seguidos ante el Arsenal y el Deportivo Abanca, este último en la Liga F.

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TENIS FINALES ATP

Turín (Italia). El español Rafa Jódar necesita vencer este jueves en dos mangas al estadounidense Ben Shelton, número 4 del mundo, y que el alemán Alexander Zverev gane también en dos sets al francés Arthur Fils en la tercera jornada del 'Grupo John McEnroe' para acceder a las semifinales de las Finales ATP, que se juegan en la ciudad italiana de Turín. Información de Carlos Expósito.

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción Deportes. El Valencia, líder del torneo empatado con el Olympiacos, trata de sumar este jueves la cuarta victoria consecutiva en la Euroliga en el encuentro de la décima jornada ante el Virtus Bolonia que dirige su extécnico Álex Mumbrú, mientras que el Baskonia, colista, visita al Bayern Múnich, antepenúltimo.

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FÚTBOL MUNDIAL 2030 ESPAÑA

Santiago de Compostela. La Copa del Mundo de Fútbol y la exposición que revive la victoria de España viajan a Compostela con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que harán una ofrenda al Apóstol en la Catedral de Santiago, antes de una exhibición del trofeo en un pabellón de la ciudad.

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FÚTBOL SELECCIÓN

Santiago de Compostela. La Federación Española de Fútbol (RFEF) ofrece al Apóstol Santiago el trofeo de la Copa del Mundo conseguido por la Roja el pasado verano al ganar en la final a Argentina, con la presencia del presidente, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente .

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BALONMANO LIGA DE CAMPEONES

Redacción deportes. El Barça, líder del grupo 2 de la fase principal de la Liga de Campeones, intentará prolongar su pleno de victorias en el torneo continental en el campo del Kielce polaco, que ha perdido los dos partidos disputados hasta el momento en esta ronda.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Previa del Gran Premio de Las Vegas, 21ª prueba del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito urbano de esta ciudad estadounidense. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

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BALONCESTO

- Euroliga. 13ª jornada: Bayern Múnich-Baskonia (20.00) y Valencia-Virtus Bolonia (21.00).

. Última hora de los partidos Olympiacos-Real Madrid y Barça-Estrella Roja.

- NBA: Memphis Grizzlies-Golden State Warriors, Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves-New York Knicks y San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers (02.00).

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BALONMANO

- Liga de Campeones. Ronda principal. 1ª jornada: Kielce-Barça (18.45).

- Sorteo de la segunda fase de la Copa del Rey (12.00. Sede de la Real Federación Española de Balonmano).

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FÚTBOL

- Liga de Campeones femenina. 5ª jornada: Barça-Servette (21.00).

- Acto institucional de bienvenida de la exposición Reyes del Mundo a Galicia (13.00. Pazo Raxoi de Santiago de Compostela). (FOTO) (VÍDEO)

. La RFEF hace una ofrenda del trofeo de la Copa del Mundo al Apóstol Santiago, con la presencia del presidente, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente (14.00. Catedral de Santiago). (FOTO) (VÍDEO)

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- Copa de la Reina. 1/16 final: Celta-Espanyol (19:00) y Argual-Madrid CFF (19:00).

- Preeuropeo sub-17 femenino. Ronda 1: Portugal-España, en Bruselas (15.00).

- Mundial sub-17, en Catar (hasta 13 dic). Primera jornada: Nueva Caledonia-Ecuador (14.00), Arabia Saudí-Uruguay (15.00), Catar-Panamá (16.30), Argentina-Australia (17.00).

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 13ª jornada (INFOGRAFÍA) y previa del Athletic-Espanyol.

. La jornada 13 en 5 nombres.

. La jornada 13 en 11 números.

. La jornada de las ligas europeas en 5 focos.

- Liga de Naciones. Previa del sorteo de los cuartos de final.

- LaLiga Hypermotion. Previa del partido de la 15ª jornada Andorra-Leganés.

- Última entrega de la serie previa de la final de la Copa Sudamericana, que el sábado disputan en Barranquilla (Colombia) el Atlético Mineiro brasileño y el Boca Juniors argentino.

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FÚTBOL AMERICANO NFL

- Reportaje. Fred Warner, de 49ers, y Levi Drake Rodrígurez, de los Vikings, orgullosos de sus raíces mexicanas. Por Arturo Salgado Gudiño

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FÚTBOL SALA

- Acaba la Copa Intercontinental, en Pato Branco (Brasil).

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MOTOCICLISMO

- Ruedas de prensa del Gran Premio de Portugal, 21ª prueba del Mundial, en el circuito del Algarve, en Portimao (17.00). (INFOGRAFÍA)

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TENIS

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 22) (FOTO). Información de Carlos Expósito. Fase de grupos. Desde las 14:00: Ben Shelton (USA)-Rafa Jódar (ES). Desde las 20:30: Alexander Zverev (GER)-Arthur Fils (FRA).

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