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Fernando Pérez Soto

León, 18 nov (EFE).- El central Juan Castro, que vive su cuarta etapa en el Ademar León, donde se formó en sus categorías inferiores, ha reconocido en entrevista con EFE que la trayectoria del equipo, tras la última severa derrota en Torrelavega (37-27), obliga a "hacer autocrítica, porque por este camino no vamos bien y no llegaremos a buen puerto".

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El veterano jugador de 36 años, que volvió esta campaña al equipo de su tierra tras la última etapa en el campeón suizo, Kadetten Schffhausen, a pesar de huir de un exceso de alarmismo por el irregular arranque de campeonato de los ademaristas, sí considera un "toque de atención" este último tropiezo, sobre todo por la forma en que se produjo.

"Es cierto que perder en Torrelavega ante un equipo que está haciendo muy bien las cosas, tanto en la Liga ASOBAL como en Europa, es algo que puede producirse, pero no por la imagen mostrada, y es el momento de que todos miremos hacia adentro para buscar soluciones y enderezar el rumbo", ha comentado el excapitán.

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Castro está convencido de la implicación de la plantilla, aunque insiste en la escasez de efectivos, más si cabe tras la lesión del lateral Álex Lodos, que le hará perderse lo que resta de temporada, dejando tan solo catorce integrantes en el plantel que dirige Luis Puertas.

"No hay ninguna duda sobre el grado de unidad del equipo, no existen grietas en el vestuario, pero está claro que todo se complica cuando los resultados no acompañan. Aunque haya mucha juventud, todos caminamos en la misma línea intentando seguir las consignas que se marcan desde el cuerpo técnico", ha recalcado.

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En todo caso, sin querer entrar en la experiencia o calidad de la plantilla del conjunto leonés, que ha perdido esta temporada importantes efectivos, Juan Castro si cree que en el apartado de la actitud "se puede dar un paso adelante y mejorar aspectos como la energía y agresividad que, por ejemplo, sí se mostraron frente a otro rival que aspira a las plazas europeas como Bidasoa al que se plantó cara hasta que las rotaciones hicieron mella", ha recordado.

El central ademarista advierte de la dificultad que se le presenta en el calendario al conjunto leonés con citas ante rivales de la zona alta como Logroño, a domicilio, o al Fraikin Granollers en casa.

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"Dada la situación actual, es cierto que hay que ganar o, al menos, intentar sumar los más puntos posibles, independientemente de quién sea el rival, porque no podemos permitirnos el lujo de regalar más para que la situación no se complique antes del final de la primera vuelta", ha comentado.

De todas formas, dada su amplia experiencia en el equipo de su tierra, Castro quiere dejar a un lado "una imagen del Ademar quizá demasiado romántica, pensando en otras épocas que ahora parecen lejanas y hay que aspirar a intentar ser mejores dentro de las limitaciones actuales y plantearse objetivos más reales a corto plazo, porque hacer cuentas en estos momentos quizá sea contraproducente y generaría más presión añadida", ha concluido. EFE

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(foto)