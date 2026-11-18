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EEUU ESPACIO - La sonda espacial no tripulada Voyager 1 de la Nasa ha superado, tras 49 años de travesía en el cosmos, un hito histórico, y se ha situado a un 'día luz' de la Tierra, el punto más lejano que ha alcanzado nunca un objeto construido por el ser humano.

VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO - El videojuego 'GTA VI' de Rockstar Games saldrá a la venta el venta el próximo 19 de noviembre, 13 años después de que se lanzara la quinta edición, y, según los expertos, en su primera semana podría alcanzar los 50 millones de unidades vendidas e ingresar 4.500 millones de dólares (4.093 millones de euros al cambio actual).

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