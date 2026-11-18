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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respaldará el próximo sábado a la candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, en el acto central del ecuador de la campaña electoral de la coalición, previsto en Barcelona.

La irrupción de Díaz en la campaña se produce después de que el Gobierno, a propuesta de su departamento, aprobara en Consejo de Ministros subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 en un 5,3%, hasta los 1.286 euros.

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Precisamente el incremento del salario mínimo es uno de los hitos de legislatura que el espacio político que agrupa al socio minoritario del Ejecutivo está poniendo en valor en estos comicios, poniéndolo de paradigma de sus logros de gestión y de su empuje ante el PSOE para impulsar medidas progresistas ambiciosas.

Tras renunciar a su candidatura a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), Díaz ya acudió de público el pasado lunes a un acto de Frente Amplio para visualizar su apoyo a Colau, quien a su vez ensalzó su figura y la definió como la mejor ministra de Trabajo.

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SUBIRÁ AL ESCENARIO CON EMILIO DELGADO, URTASUN Y PISARELLO

Esta vez ambas compartirán escenario en el mitin central de Frente Amplio en el primer tramo de campaña, que contará también con el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, el titular de Cultura y número dos por Barcelona, Ernest Urtasun, y el candidato de los Comuns al Ayuntamiento de Barcelona en los próximos comicios municipales, Gerardo Pisarello.

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Dentro de la candidatura ya venían apuntando que Díaz iba a participar en la campaña al ser un activo político del espacio, dado que su gestión es elogiable como símbolo de la política útil para la gente que consigue la izquierda alternativa en las instituciones.

También recalcan que su figura y las políticas emprendidas ayudan a evitar fugas de voto hacia el PSOE, destacando hasta el electorado que la subida del SMI y los logros en materia laboral tienen el sello de Frente Amplio por mucho que el PSOE intente apropiarse de estos hitos.

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Precisamente la ministra de Trabajo fue la candidata en 2023 de la coalición Sumar aunque renunció a repetir en el cargo poco después de que los partidos del ala minoritaria del Ejecutivo presentaron sus planes de reeditar una nueva coalición electoral.

Por tanto, la presencia de Díaz escenificará también el relevo como líder electoral de Colau, quien volvió a la primera línea política para tratar de revalidar un nuevo Gobierno de coalición y poner en el centro las políticas de vivienda.

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