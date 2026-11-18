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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que la gestión de la Generalitat en la dana "no fue correcta", pero ha recalcado que "la principal responsabilidad", de acuerdo con las competencias, era del Gobierno de Pedro Sánchez. Dicho esto, ha subrayado que Carlos Mazón ya dimitió hace un año como jefe del Consell y ha dejado en el aire si seguirá o no en política: "En la siguiente legislatura, veremos a ver lo que ocurre".

En una entrevista en el pódcast 'El Sentido de la birra' de Ricardo Moya, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha criticado que en este momento se compare el accidente ferroviario de Urda (Toledo) con la tragedia de la dana en Valencia de octubre de 2024, recordando que esto último se debió a la meteorología y no tiene nada que ver con "el mantenimiento y la conservación".

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"Yo no estoy de acuerdo con cómo se ha gestionado la dana. Lo dije. No estoy satisfecho con ello", ha asegurado Feijóo, para añadir que esa catástrofe era "un supuesto típico de emergencia nacional" porque afectaba a tres comunidades autónomas.

"MAZÓN CESÓ A DOS CONSEJERAS Y ÉL SE FUE AL CABO DE UN AÑO"

En este punto, Feijóo ha indicado que si el PSOE quiere hablar de responsabilidades tanto en Urda como en la dana, el "homónimo" de Carlos Mazón es Pedro Sánchez, que se presenta como candidato a la Presidencia del Gobierno. "Mazón cesó a dos consejeras y él se fue al cabo de un año", ha afirmado, para añadir que Óscar Puente ha dimitido como ministro de Transportes después del segundo accidente ferroviario.

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El presidente del PP ha reiterado que no está "satisfecho" con la gestión de la dana, que "no fue la correcta". "Pero de eso a decir que toda la culpa la tiene el presidente autonómico, no es verdad", ha enfatizado.

El líder del PP ha recordado que su primera visita tras la dana fue a Letur (Albacete) y ha dicho que él no ha realizado ningún comentario sobre el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que "tenía la información que le daba la AEMET". "Si Mazón no llega a ser del PP, yo hubiera defendido al presidente de la comunidad autónoma", ha asegurado.

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Feijóo ha apuntado a la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en lo ocurrido en Valencia: "Asumo que la gestión de la Genralitat no fue correcta. Añado que la principal responsabilidad en la gestión de la dana, con el libro abierto de las competencias, es del Estado. Y digo, el señor Mazón cesó a dos 'Puentes', en este caso dos conselleras, y él se fue al cabo de un año", ha manifestado.

"MAZÓN NO ES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT"

Al ser preguntado por el hecho de que Mazón tardara en dar la cara mucho tiempo y que siga siendo diputado en las Cortes valencianas, el líder del Partido Popular ha destacado que "no es candidato a la Presidencia de la Generalitat".

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Interrogado de nuevo si ve bien que el expresidente de la Generalitat siga en política, el presidente del PP ha recordado que "es diputado en la Cámara y ha cesado de sus responsabilidades como presidente de la Generalitat". "Y por tanto, en la siguiente legislatura veremos a ver lo que ocurre", ha señalado.