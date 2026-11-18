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Santander, 18 nov (EFE).- Un estudio demuestra que la expansión del Homo sapiens por Europa tuvo un papel determinante en la desaparición de los neandertales, más allá de los cambios climáticos, que contribuyeron a reducir sus poblaciones y modificar su distribución geográfica, pero no permiten explicar por sí solos su extinción.

El trabajo, liderado por el grupo de investigación EvoAdapta de la Universidad de Cantabria (UC), ha sido publicado en la revista científica Science Advances.

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El artículo identifica también la conectividad entre grupos humanos como uno de los factores que condicionaron su capacidad de supervivencia, según ha informado la UC en un comunicado.

El estudio se ha desarrollado en el marco del proyecto SUBSILIENCE, financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC), y ha sido dirigido por la catedrática de Prehistoria de la UC y responsable del grupo, Ana Belén Marín-Arroyo.

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Han participado en la investigación también Marco Vidal-Cordasco, investigador vinculado a la Universidad de Cantabria y a la Universidad de Cambridge, y Guillermo Rodríguez-Gómez, de la Universidad de Sevilla, con vinculación también a la Universidad Complutense de Madrid.

El equipo exploró cientos de escenarios posibles, de forma similar a una simulación, para analizar cómo las poblaciones de neandertales y Homo sapiens crecían, se desplazaban por el territorio, interactuaban entre sí y, finalmente, sobrevivían o desaparecían con el paso del tiempo.

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Durante el periodo analizado, el trabajo explica que Europa experimentó oscilaciones climáticas que afectaron a la vegetación, a la distribución de los grandes herbívoros y a la disponibilidad de alimentos para las poblaciones humanas.

Según las estimaciones del estudio, la productividad de los ecosistemas disminuyó, con una reducción especialmente acusada de los recursos entre hace 45.000 y 40.000 años.

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Estos cambios limitaron la capacidad de los territorios para sostener poblaciones de neandertales y Homo sapiens, aunque los modelos indican que el deterioro ambiental, considerado de forma aislada, podía provocar la desaparición de grupos en determinadas regiones sin conducir necesariamente a la extinción de los neandertales en todo el continente.

No obstante, la situación cambia al incorporar a las simulaciones la expansión del Homo sapiens por Europa en regiones ya ocupadas por neandertales y, de acuerdo con las estimaciones del estudio, muestra que las probabilidades de supervivencia de estas poblaciones disminuyen significativamente.

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Los resultados sugieren que el Homo sapiens podía alcanzar densidades de población aproximadamente un 25 % superiores a las de los neandertales, especialmente en Europa central y oriental, principales rutas de expansión hacia el continente.

Uno de los resultados "más novedosos" del trabajo se refiere a la influencia de las relaciones entre grupos humanos y las simulaciones indican que las poblaciones neandertales más aisladas, con grupos separados por mayores distancias, presentaban una mayor vulnerabilidad ante las fluctuaciones demográficas y ambientales.

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Por el contrario, una mayor movilidad y la proximidad entre grupos favorecían su persistencia, unas condiciones que pudieron facilitar los contactos entre comunidades, el intercambio de individuos y el mantenimiento de poblaciones conectadas, reduciendo los efectos del aislamiento.

De esta forma, según la directora del estudio, la principal conclusión es que "la supervivencia no estuvo determinada únicamente por las condiciones ambientales, sino que la conectividad fue fundamental. Las poblaciones mejor conectadas eran más resilientes, y eso pudo marcar la diferencia en uno de los momentos más críticos de la historia humana”, apunta Ana Belén Marín-Arroyo.

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Los resultados sugieren, además, que la expansión del Homo sapiens no fue un proceso continuo, sino que los primeros grupos que llegaron a Europa experimentaron episodios de retroceso y desaparición antes de que se establecieran poblaciones más duraderas, por lo que las sucesivas oleadas migratorias y las posibilidades de conexión entre comunidades habrían contribuido a su expansión por el continente.

El estudio plantea así que la desaparición de los neandertales y la dispersión del Homo sapiens fueron procesos demográficos relacionados, condicionados tanto por los cambios en los ecosistemas como por la distribución y las interacciones entre las poblaciones.

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La resiliencia, por tanto, dependía no solo del tamaño de la población, sino también de las redes sociales que las comunidades eran capaces de mantener. EFE