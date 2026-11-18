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Macarena Soto

Madrid, 18 nov (EFE).- El PSOE sigue convencido de que será primera fuerza en las elecciones del próximo 29 de noviembre e insta a lograr una gran movilización para frenar el impacto de la mayoría de las encuestas que, sostienen, buscan producir desánimo en el electorado progresista.

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Los datos que analizan a diario los socialistas marcan desde hace varias semanas una subida paulatina del PSOE, una bajada del PP y, llegados a este punto de la campaña, un estancamiento de Vox. Reflejan además que el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos, supuso una ligera caída en la tendencia que ya ha sido superada.

Es la misma tendencia que se observa actualmente, explica una fuente de la Ejecutiva socialista, donde están convencidos de que serán primera fuerza el 29N a pesar de que la mayoría de encuestas pronostican una victoria del PP y una posibilidad clara de que podrá formar gobierno con Vox.

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En ese análisis interno el Frente Amplio sigue por debajo del 10 % en intención de voto, el umbral que se ha marcado la candidatura de Ada Colau para dar un salto exponencial en el número de escaños que puedan conseguir el 29N y poder sumar con el PSOE.

Los socialistas defienden que los sondeos electorales son cada vez más utilizados para influir en el ánimo del votante y evitar la histórica participación del 75 % que ha reclamado el jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, para obtener una mayoría absoluta que les permita profundizar y ampliar los avances sociales de su Gobierno.

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Por delante de esas encuestas el PSOE sitúa a la del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) porque es un estudio con más de 45.000 entrevistados. Esta daba a los socialistas la victoria con entre 134 y 143 escaños, y al PP y Vox sendas horquillas de diputados que en ningún caso sumarían mayoría absoluta en el Congreso.

Fuentes de la Ejecutiva recuerdan que en 2023 este estudio fue "el único" que anticipó la posibilidad de que el PSOE siguiera gobernando. "La encuesta preelectoral de entonces, como la que salió la semana pasada, ya apuntaba en esa dirección", argumentan.

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Las mismas fuentes piden calma sobre la posibilidad de que el Frente Amplio no logre el 10 % en intención de voto el 29N y la suma de ambas fuerzas no permita formar gobierno, e insisten en que las campañas son muy largas y en que creen "firmemente en la remontada".

Una remontada "épica" es lo que también ha pedido Sánchez en los primeros compases de la campaña, donde ha asegurado que si se logra una participación histórica, su partido ganará las elecciones y logrará seguir gobernando cuatro años más. EFE

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