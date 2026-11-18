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Madrid, 18 nov (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado anular el registro el pasado 5 de noviembre de la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos, desestimando el incidente de nulidad presentado por éste, que está en prisión y alegaba que se habían vulnerado sus derechos.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, Moreno señala que "no ha lugar" a admitir dicho incidente de nulidad, puesto que "no hay ninguna diligencia que se haya realizado que afecte a los derechos fundamentales" de Ábalos y "ninguna que suponga o pueda suponer indefensión".

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Ábalos, en prisión por la condena que le impuso el Tribunal Supremo, defendía que en este registro se había vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a un proceso con todas las garantías y el derecho de defensa, al tiempo que considera el registro falto de motivación y de proporcionalidad.

Argumentaba que no se le notificó el auto que abrió una pieza separada y que no presenció el registro, donde sí estuvo su pareja, Andrea de la Torre, ahora también investigada y que según el letrado del exministro puede tener "intereses defensivos contrapuestos" a los de Ábalos.

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La actual pareja de Ábalos fue arrestada y puesta en libertad como investigada el pasado 5 de noviembre por un presunto delito de blanqueo, pues los investigadores creen que recibió fondos de otro investigado, el empresario Cristian Corvillo, para comprar un local y una plaza de aparcamiento, en lo que apuntaría a una canalización de dinero hacia el exministro.

Ábalos, que también pretendía anular la incautación de once dispositivos electrónicos, sostenía además que los agentes de la Guardia Civil entraron también en un local en la planta baja de la vivienda sin autorización judicial, ni cobertura legal.

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En su resolución, Moreno recalca que una vez que se practicaron las diligencias de la pieza separada en la que se englobó el registro, se levantó el secreto y se unió a la ya abierta -sobre presuntas mordidas en obra pública- y se notificó a las partes.

Además, recalca que la entrada y registro en la vivienda se practicó en presencia de Andrea de la Torre y que el auto dictado el pasado 4 de noviembre autorizaba tanto la entrada y registro en el domicilio como en "anexos, trasteros, garajes, plazas privadas de aparcamiento, locales, azoteas, cuartos de agua y/o luz o similares, jardines…".

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El juez desestima así el incidente de nulidad de Ábalos, en una resolución contra la que no cabe recurso, y sigue sus pesquisas sobre posibles amaños y comisiones en contrataciones públicas en la etapa en la que el exdirigente socialista encabezaba el Ministerio de Transportes. EFE