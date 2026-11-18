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Barcelona, 18 nov (EFE).- 'Caballé', el biopic sobre la soprano catalana Montserrat Caballé, se estrena a nivel mundial este miércoles en Tallin (Estonia) en el Black Nights Film Festival 2026, dirigido por Patricia Ortega y con Begoña Alberdi y Ana Saavedra en los papeles de la cantante de adulta y de joven, respectivamente.

La película, que se ofrece en uno de los festivales de cine más relevantes del norte de Europa, se adentra en la trayectoria vital y artística de Montserrat Caballé, una de las voces "más extraordinarias" de la historia de la ópera, a través de una narración que transita entre dos etapas "fundamentales" de su vida.

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Por una parte, aborda su juventud en Barcelona, cuando era estudiante y empieza a abrirse camino en el mundo de la música, sin obviar sus dificultades económicas y las exigencias de una formación artística "rigurosa" y, por otra, trata sobre sus años de madurez cuando, convertida ya en una figura de proyección internacional, afronta "nuevos retos personales y profesionales".

Con el Gran Teatre del Liceu como escenario central e hilo conductor, espacio de "formación, consagración y retorno", la película sigue las "luchas, las renuncias y la determinación que marcaron el camino de la artista", a la vez que explora su dimensión "más íntima y vulnerable", la de quien se esconde "detrás del telón".

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La película, con un reparto que incluye a los actores Núria Prims, David Bagés y Mercè Arànega, entre otros, reivindica la "historia personal" de una artista que tuvo que superar "numerosas barreras para llegar a convertirse en una de les grandes referencias de la escena operística mundial".

Producción de La Claqueta PC, Set Màgic Audiovisual, Amania Films, No action capital AIE, en coproducción con La Charito, EFD y Menuetto Film, con el patrocinio de Peris Costumes, está dirigida por la cineasta venezolana establecida en España Patricia Ortega, con una filmografía que incluye 'El regreso' (2013); 'Yo, imposible' (2018), y 'Mamacruz' (2023).

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Este año, también ha presentado '9 lunas', con María León y Jorge Sanz, en el Festival de Málaga. EFE