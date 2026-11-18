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Montevideo, 17 nov (EFE).- El argentino Gerano Olivieri avanzó este martes a los octavos de final del Abierto de Uruguay tras vencer a Gonzalo Villanueva, mientras que su compatriota Camilo Ugo Carabelli se despidió sin jugar por una lesión.

En una jornada que tuvo 13 encuentros, también avanzaron los españoles Carlos Sánchez Jover y Oriol Roca Batalla, el uruguayo Franco Roncadelli, el danés Elmer Moller, el portugués Henrique Rocha y el boliviano Juan Carlos Prado.

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De igual forma lo hicieron los argentinos Juan Manuel La Serna, Valerio Aboian, Guido Iván Justo y Álex Barrena y los brasileños Thiago Seyboth Wild y Felipe Meligeni.

Olivieri venció en tres sets a Villanueva por 7-5, 1-6 y 6-3, Sánchez Jover derrotó por 4-6, 7-6 y 6-2 al uruguayo Joaquín Aguilar, Roca Batalla le ganó por 6-1, 4-6 y 6-1 a su compatriota Max Alcalá Gurri y Roncadelli se impuso por 6-3 y 6-3 al chileno Marcelo Tomás Barrios Vera.

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Además, Moller venció por 6-4 y 6-1 al argentino Thiago Cigarran, Rocha derrotó por 6-4 y 6-3 al uruguayo Federico Aguilar, Prado se impuso por 6-2, 3-6 y 6-3 al argentino Lautaro Morón, Justo superó por 3-6, 6-3 y 6-4 al español Daniel Rincón, La Serna le ganó por 6-4, 3-6 y 6-1 a su compatriota Francisco Comesaña y Aboian doblegó por 7-5, 6-7 y 6-4 al checo Zdenek Kolar.

Asimismo, Barrena derrotó 6-4 y 6-1 al chileno Matías Soto, Seyboth Wild le ganó por 7-6 y 6-3 al argentino Nicolás Kicker y Meligeni venció por 6-4 y 6-3 a su compatriota Pedro Boscardin, quien disputó ese encuentro en lugar de Ugo Carabelli.

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El argentino, primer cabeza de serie del certamen, se bajó por una lesión en la pierna izquierda.

Este miércoles se llevarán a cabo los primeros cuatro partidos de los octavos de final.

Allí, el brasileño Matheus Pucinelli de Almeida enfrentará a Pardo, Olivieri se medirá con el estadounidense Tristan Boyer, Meligeni jugará con Barrera y Moller chocará con el peruano Gonzalo Bueno. EFE

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