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Barcelona, 18 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Barcelona a dos pasajeros procedentes de un vuelo 'caliente' que llevaban en el interior del cuerpo 316 'bellotas', es decir, cilindros con sustancias estupefacientes.

El vuelo procedía del África subsahariana, y los dos detenidos pretendían introducir la droga, en concreto cocaína, en territorio español para su posterior comercialización, según informa este miércoles la Policía Nacional.

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La detención se produjo en el marco de un filtro rutinario que realizaban agentes de la Policía Nacional en las llegadas de los llamados vuelos 'calientes', expresión utilizada en el ámbito policial para referirse a vuelos con alta probabilidad de transportar pasajeros implicados en actividades ilícitas, principalmente el tráfico de drogas mediante ¨mulas” o correos humanos.

Los agentes observaron a dos personas en actitud de nerviosismo, lo que llamó la atención de la policía.

Ante las respuestas dubitativas que ofrecieron los pasajeros, los agentes procedieron a realizar un registro minucioso de sus pertenencias, tanto del equipaje de mano como del facturado, mientras que los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones del Centro Hospitalario Universitario de Bellvitge.

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En las placas realizadas a los sospechosos, se pudo detectar que portaban en el interior de su cuerpo objetos extraños compatibles con posibles cápsulas de sustancias estupefacientes.

Una vez expulsados todos los cilindros, y tras la comprobación de que estos estaban compuestos de cocaína, con un peso total de 4.500 gramos, los dos autores fueron detenidos y puestos a disposición judicial por un delito contra la salud pública.

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La Policía Nacional destaca la inusual cantidad de droga ingerida por estas personas, rozando el doble de lo que habitualmente se suele detectar. EFE