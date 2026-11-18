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Paterna (Valencia), 18 nov (EFE).- El extremo neerlandés Arnaut Danjuma volvió a ejercitarse al margen del grupo este miércoles y acumula ya tres días sin entrenarse con sus compañeros debido a unas molestias en el muslo derecho, pese a que las pruebas médicas a las que se sometió el martes descartaron que la lesión revistiera gravedad, según informaron fuentes oficiales del club.

Danjuma, cuyo parte médico no ha sido publicado por el Valencia, trabajó en el gimnasio con el objetivo de llegar al encuentro de este sábado ante el Rayo Vallecano, en el estadio de Vallecas. Su disponibilidad dependerá de las sensaciones que tenga en los próximos días.

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La posible ausencia del neerlandés supondría un contratiempo añadido para el técnico Javier Aguirre, que tampoco podrá contar con José Luis Gayà, por sanción, ni con Jesús Vázquez, por lesión.

Ante la falta de laterales izquierdos disponibles, el entrenador mexicano había probado con Luis Rioja en esa demarcación. Sin embargo, una eventual baja de Danjuma en ataque podría obligarle a modificar sus planes iniciales, que contemplaban situar al extremo sevillano como carrilero, una posición que ya ocupó en los ensayos de la Copa del Rey.

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Por otra parte, Aguirre ya pudo contar este miércoles con los internacionales Stole Dimitrievski y Mouctar Diakhaby, mientras que está previsto que Ryunosuke Sato y Aliou Dieng se incorporen a los entrenamientos este jueves.

Además, David Otorbi, que sufrió una lesión muscular en el muslo derecho a finales de octubre, se ejercitó por primera vez con balón. EFE

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