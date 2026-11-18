Guardar

Santiago de Chile, 17 nov (EFE).- El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, aseguró este martes que pone a La Roja en manos del técnico del Betis español, su compatriota Manuel Pellegrini, para que "pueda coronar su carrera", luego de haber cerrado el año con un empate sin goles ante Colombia en un amistoso que podría ser el último que dirigió en la absoluta.

"A quién dejo la posta, estaríamos todos convencidos que es Manuel Pellegrini, esperemos que eso suceda. Sabemos que depende de un montón de cosas, pero esperamos que pueda venir acá y que pueda coronar su carrera", afirmó Córdova en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El entrenador, quien dirige a la selección Sub-20 del país sudamericano, ha comandado la renovación de la absoluta desde el final de las pasadas eliminatorias para el Mundial de Norteamérica, en las que Chile no logró clasificar por tercera vez consecutiva.

La Federación chilena puso en sus manos iniciar un nuevo ciclo de cara al Mundial 2030 y la Copa América 2028, tras decidir esperar por un nombramiento definitivo hasta después de las elecciones de este jueves en las que se renovará el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

PUBLICIDAD

Pellegrini es la principal apuesta de Chile para comandar a La Roja en el próximo proceso y el deseo de la mayoría del entorno futbolístico local, pero el anhelo dependerá del futuro del técnico en el club español con el cual tiene contrato hasta mayo de 2027.

Córdova resumió su paso en el último año así: "Hemos tratado de ser lo más analíticos posible y entender que realmente para hacer un cambio profundo había que empezar a hacer jugar a gente joven, a gente fresca".

PUBLICIDAD

"Las cosas positivas han sido básicamente eso: atreverse a hacer un recambio y atreverse a ir a jugar nueve partidos contra selecciones mundialistas. Eso también hay que recalcarlo", sostuvo.

En este año, Chile aprovechó todas sus ventanas de fecha FIFA con amistosos ante equipos que jugaron el Mundial 2026, disputado en julio pasado.

La Roja, antes de la Copa del Mundo, venció a Cabo Verde (4-2) y Congo (2-1), en tanto que cayó frente a Nueva Zelanda (4-1) y Portugal (2-1).

PUBLICIDAD

A finales de septiembre y principios de octubre hizo una gira por Norteamérica en la que perdió ante Canadá (1-0) y Estados Unidos (4-2) y venció a México (0-2), para luego cerrar en noviembre con dos amistosos ante Colombia en los que perdió por 1-0 en Cali e igualó sin goles en Santiago.

"Podríamos haber jugado contra otras selecciones, pero hemos decidido jugar partidos muy difíciles, a costa de perder, a costa de que a veces nos generen situaciones y vernos mal, pero es parte del crecimiento de los jugadores", valoró.

PUBLICIDAD

En el balance final de su trabajo Córdova remarcó haber cumplido con dejar "un recambio real con no sé cuántos jugadores nuevos. La verdad que creo que es irrelevante decir cuántos jugadores, pero sí han debutado en este proceso varios". EFE