27/10/2026 La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press

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La secretaria general de Podemos y diputada del Grupo Mixto, Ione Belarra, ha reaccionado este miércoles a la entrevista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la revista 'Lecturas' asegurando que "en campaña cada uno hace lo que puede".

Así se ha pronunciado a la entrada de la Diputación Permanente del Congreso al ser preguntada por los medios sobre la participación de líderes políticos en la prensa del corazón.

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La propia Belarra ha utilizado sus redes sociales para mostrarse haciendo el pino --para "no pensar en la vergüenza" que pasó al ver la entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, en 'La Revuelta', de TVE-- o haciendo flexiones mientras "repasaba las medidas para acabar con la impunidad policial después del 29N".

Por otro lado, sobre las críticas de Frente Amplio al PSOE por "copiarle" en su programa electoral algunas de sus medidas, la dirigente de Podemos ha asegurado que la legislatura ha sido "fallida" y reprochado a los socialistas no haber llevado a cabo políticas de izquierdas durante su etapa de gobierno.

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"Precisamente porque el PSOE no ha hecho lo que tenía que hacer, tenemos a una derecha demasiado fuerte en este país. Ojalá en vez de ponerlo en el programa, pues lo hubiera hecho cuando ha tenido la oportunidad de gobernar", ha concluido Belarra.