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Burgos, 18 nov (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos sufrió otra contundente derrota en Eurocup este miércoles en su visita al Cedevita Olimpija de Liubliana (76-62), en un encuentro en el que los burgaleses fueron de más a menos y terminaron pagando un segundo cuarto muy negativo.

El conjunto de Porfi Fisac, que en el arranque compitió 'de tú a tú', se vio superado por el acierto ofensivo de los eslovenos, que llegaron a disponer de una ventaja de 21 puntos y controlaron el partido hasta el final.

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El equipo burgalés arrancó con buenas sensaciones y tomó la iniciativa en el marcador gracias a los primeros puntos de Doumbouya y Koprivica (0-5), sin embargo, el Cedevita reaccionó rápidamente de la mano de Hurt y Cowan para darle la vuelta al resultado.

Los visitantes intentaron mantenerse cerca con el protagonismo de Doumbouya y Radosavljevic, pero los locales fueron ganando terreno hasta cerrar el primer cuarto con un 22-16 favorable.

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El segundo periodo terminó de complicar las opciones del San Pablo, cuando Cedevita elevó su intensidad y encontró numerosas vías para hacer daño a la defensa burgalesa.

Gainey, Skara y Lomazs lideraron el despegue ofensivo de los eslovenos, que firmaron un parcial muy contundente para ampliar progresivamente su ventaja. Los burgaleses no encontraron continuidad en ataque y llegaron al descanso con un marcador muy adverso de 48-29, después de haber encajado 26 puntos en el segundo cuarto.

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Tras el paso por vestuarios, el San Pablo trató de reaccionar y encontró en Koprivica una referencia ofensiva para reducir distancias, sin embargo, cada intento de acercamiento recibió una respuesta del conjunto local.

Gainey mantuvo su acierto y permitió al Cedevita conservar una cómoda renta, mientras que los burgaleses mejoraron sus prestaciones ofensivas con las aportaciones de Lobaco y Audige pero el tercer cuarto concluyó con un 63-46 que dejaba el encuentro muy cuesta arriba para los de Fisac.

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En el último periodo, el conjunto burgalés intentó apurar sus opciones, pero nunca consiguió poner en verdadero peligro la victoria eslovena.

Houindo amplió la diferencia en los primeros compases y, aunque Obasohan trató de mantener con vida al San Pablo, el Cedevita gestionó su ventaja sin grandes sobresaltos.

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El cuadro español llegó a situarse a 13 puntos en los últimos minutos, pero la reacción no tuvo continuidad y más aún con la descalificación del técnico Porfi Fisac y el conjunto esloveno terminó certificando el triunfo por 76-62.

--Ficha técnica:

76- Cedevita Olimpija Ljubljana (22+26+15+13): Lomazs (9), Cerkevenik (2), Hurt (6), Kroflic (7), Johnson (2) -cinco inicial- Cowan (13), Radovic (1), Gainey (15), Ustun (4), Houindo (15), Blazic (-), Skara (2).

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62- Recoletas Salud San Pablo Burgos (16+13+19+14): Koprivica (9), Díez (2), Obasohan (10), Doumbouya (10), Lobaco (7) -cinco inicial- Mbengue (4), Audige (5), Radosavljevic (5), Rodríguez (0), Cancar (3), Sengfelder (5), Taboada (2).

Árbitro: Luka Kardum, Huseyin Celik, Cisil Gungor. Eliminado por cinco faltas personales Code Mbenge (min 38). Descalificado el entrenador de San Pablo Burgos Porfi Fisac (min 35)

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada octava del Grupo A de la Eurocup celebrado en el Arena Stožice de Liubliana (Eslovenia). EFE

vfr/rjh/apa