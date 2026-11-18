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Washington, 17 nov (EFE).- Estados Unidos derrotó este martes por 2-0 a Haití (8-0 en el global) en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, que supuso el último encuentro de Mauricio Pochettino como seleccionador estadounidense antes de asumir el banquillo del Manchester United.

El encuentro, disputado en el TQL Stadium de Cincinnati (Ohio), se había convertido en un mero trámite después de que Estados Unidos goleara por 0-6 a Haití en el partido de ida, disputado el sábado en Miami.

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Aun así, el encuentro tenía una carga emotiva especial para Estados Unidos, ya que supuso la despedida de Pochettino, que pone fin a su etapa al frente de la selección por voluntad propia y no a raíz de malos resultados, como suele ocurrir en los banquillos.

El argentino se despidió con una gran ovación del público de Cincinnati al finalizar el partido.

Christian Pulisic, con una acrobática chilena, abrió el marcador para Estados Unidos en el minuto 25. Es la diana 36 con Estados Unidos del '10', convertido en el cuarto goleador de la historia de la selección.

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El segundo, en el 43, fue obra de Julian Hall, delantero del New York Red Bulls de la MLS. Hall, que también tiene nacionalidad polaca y que ha sumado cinco goles en sus seis internacionalidades, queda ligado oficialmente con Estados Unidos.

Hall es uno de los 32 jugadores que Pochettino ha hecho debutar en sus poco más de dos años al mando de la selección estadounidense. El último de esta lista fue Reed Baker-Whiting, defensa de 21 años del Nashville de la MLS, que debutó este martes en Cincinnati.

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Además de dejar a su sucesor una amplia cantera de jugadores a los que ha dado la oportunidad de debutar, Pochettino termina su labor con Estados Unidos clasificado para las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, que se disputarán en marzo en Los Ángeles.

Los otros clasificados para semifinales son, de momento, Canadá y Panamá, con la última plaza en disputa entre México y Jamaica. EFE

(foto)