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Madrid, 17 nov (EFE).- La vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha recordado al presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que "no se puede derogar" la subida del salario mínimo interprofesional del 5,3 % aprobada este martes en Consejo de Ministros.

En declaraciones a La Séptima, la vicepresidenta se ha referido a las palabras de Garamendi esta mañana en las que ha sugerido que las medidas que sean aprobadas en los Consejos de Ministros celebrados durante las dos semanas de campaña electoral "se den de baja gane quien gane".

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"Efectivamente no se puede derogar el salario mínimo y yo apelaría un poco a la responsabilidad institucional de los agentes sociales. Yo creo que este país necesita seriedad, necesita calma y creo que además los agentes sociales lo saben bien", ha dicho la vicepresidenta.

"El señor Garamendi sabe, como lo sé yo, que subir el salario mínimo acelera la economía de proximidad, porque eso permite que las familias y las personas trabajadoras puedan comprar un poco más en los supermercados de su barrio, o puedan tomarse un café o comprarse una revista, comprarse un libro. Esto lo sabe todo el mundo", ha añadido. EFE

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