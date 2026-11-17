Madrid, 17 nov (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado hoy martes, día 17 de noviembre, hay un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) que ha ganado 1.533.262,18 euros en la localidad de Solsona (LLeida).
El boleto acertante ha sido validado en el despacho receptor número 46.695 de Solsona (Lleida), situado en Avinguda Pont 1, según información facilitada por Loterías del Estado.
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De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes a los que les ha correspondido a cada uno un premio de 79.717,38 euros.
Estos boletos han sido validados en la administración de loterías número 16 de Cádiz, situada en El Corte Inglés de Avda. de las Cortes 1 y en el despacho receptor número 94.260 de Madrid, situado en Hermanos García Noblejas 45.
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Combinación ganadora: 18-29-22-28-34-16
Complementario: 11
Reintegro: 0
EFE
amd/fp
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