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Redacción deportes, 17 nov (EFE).- Los mexicanos Gerardo Ulloa, en hombres, y Fabiola Corona en mujeres, pasaron a la historia como vencedores de la I edición de la Durando Titan Desert México que concluyó tras cuatro etapas que acumularon más de 360 km de recorrido y 5.500 metros de desnivel.

El "Lince de Marbella", Luis Ángel Maté, se sumó a la fiesta como ganador de la ultima etapa, pero los grandes protagonistas fueron los locales Ulloa y Corona, líderes desde la primera hasta la última jornada y capaces de aventajar en más de 30 minutos a sus inmediatos perseguidores.

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La triatleta mexicana logró, además, pleno de triunfos: cuatro de cuatro. En la clasificación masculina, solo Luis Ángel Maté ha logrado arañar victorias a Ulloa. El 'Lince', que tuvo un desempeño irregular los dos primeros días y perdió mucho tiempo con la cabeza, logró dos triunfos de etapa: la tercera y la cuarta.

En la de última, disputada anoche, un ataque del malagueño a unos 20 kilómetros de meta fue suficiente para abrir un hueco de unos 30 segundos y entrar en solitario en la meta de Durango.

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Ulloa no quiso arriesgar y se limitó a asegurar su primer puesto en la general en su primera participación en una carrera de Titan World Series.

"Estoy muy, muy contento. Todas las etapas han sido duras, incluso la de hoy, así que me llena de orgullo llevarme la general. Más aún, siendo mi primera Titan Desert", señaló el campeón.

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El pódium final quedó con un primer puesto para Ulloa, seguido de Maté e Iván Aguilar, como segundo y tercero, respectivamente.

El triunfo de Fabiola Corona fue aún más incontestable: cuatro de cuatro triunfos de etapa y una diferencia de unos 30 minutos sobre sus dos rivales: Aramda Álvarez, segunda; y Michelle Gallegos, tercera. Pleno mexicano en el pódium de mujeres.

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Corona, que ya conocía las Titan World Series por su participación en la Titan Tropic de Cuba de 2015, se presentaba como la gran favorita y ha hecho valer esa etiqueta.

"Me siento muy feliz. Esta última ha sido la etapa que más disfruté. La sentí muy rápida y súper bonita. Tenía muchos paisajes diferentes: con zonas de bosque y muchas partes de agua. El tramo final fue rapidísimo y estuvo padrísimo", rsumió Corona en meta, que, como colofón, pudo celebrar un regalo que le entregaron al cruzar el arco de Durango: "¡Hasta una botella de mezcal me tocó!", dijo.

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Concluyó, así, la Durango Titan Desert México y, con ella, el calendario de Titan World Series en el año 2026. Cuatro eventos en cuatro países distintos (Marruecos, España, Chile y México), con unos 1.500 participantes en total. EFE