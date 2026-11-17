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Barcelona, 17 nov (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha apuntado a las pérdidas (24) y los rebotes ofensivos logrado por el rival (16) como las claves de la derrota de su equipo en Euroliga (86-89) ante el París Basketball.

"Las pérdidas y los rebotes ofensivos han permitido que ellos hicieran muchos puntos fáciles, pero también ha habido cosas positivas: la forma en la que hemos luchado y también el hecho de haber jugado bien por momentos", ha señalado en rueda de prensa.

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Sekulic ha querido dar las gracias a los aficionado del Palau Blaugrana "por haber creado un ambiente increíble" para que el equipo tuviese fe en la victoria hasta el final. "Y eso es algo muy importante en días como hoy, cuando las cosas no estaba siendo fáciles para nosotros", ha añadido.

El técnico esloveno ha recordado que su equipo ha sido "elogiado" muchas veces esta temporada "por saber jugar los finales de los partidos ajustado", pero que hoy el desenlace "no salió cara" para sus jugadores como en duelos anteriores: "El París también es un equipo que sabe jugar los finales apretados y le ha salido mejor en esta ocasión".

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La derrota pone fin a nueve triunfos consecutivos de los azulgranas, cinco de ellos en Euroliga, pero Sekulic ha querido restarle importancia al final de la racha.

"La temporada es larga y nos siempre ganaremos tantos partidos como nos gustaría, pero si creemos en lo que hacemos seguiremos ganando muchos de ellos", ha sentenciado. EFE

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