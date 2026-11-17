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Albacete, 17 nov (EFE).- El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha criticado este martes al líder de Vox, Santiago Abascal, por cobrar ayudas públicas y llamar "paguita" al salario mínimo y ha asegurado que "no solo es facha", sino que "es pura fachada".

Abascal "llama paguita al SMI y hoy nos enteramos de que su familia disfruta del bono social térmico, no es que sea facha es que es pura fachada", ha exclamado Sánchez en un multitudinario mitin en Albacete, donde también ha acusado a Vox de impedir que los nietos del exilio republicano puedan votar en estas elecciones.

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"Pues vamos a votar por ellos y vamos a ganar por la memoria del exilio republicano y los derechos de voto que se han visto cercenados", ha añadido. EFE

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