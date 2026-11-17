Guardar

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha criticado al líder de Vox, Santiago Abascal, por beneficiarse del bono social térmico y considera que es incoherente con sus críticas a la ayudas sociales: "No es que sea facha, es que es pura fachada", ha lanzado.

En un mitin de campaña electoral en Albacete, Sánchez le ha reprochado que "llame paguita al salario mínimo interprofesional" pero que a la vez recurra a esta ayuda social.

PUBLICIDAD

Un dardo que ha lanzado después de que el propio Abascal reconociese este martes que su mujer, Lidia Bedman, solicitó el bono social término para familias vulnerables y lo justificase señalando que es familia numerosa. Además prometió aumentar las cuantías y extender la ayuda a todas las familias.

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno defendió que en su casa viven sus cinco hijos, lo que convierte a su unidad familiar en "numerosa especial" y ha dejado claro que no renunciará a las ayudas previstas porque "son de justicia".

PUBLICIDAD

En su intervención de este martes, Sánchez también ha dirigido críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochándole que su medida estrella de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura sea "mentira".

"Ahora el tío dice que nunca dijo eso, o sea, su propuesta estrella en materia de vivienda es una mentira", ha recriminado, a la vez que ha vuelto a criticarle por no saber inglés y no haberlo estudiado y por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado.

PUBLICIDAD