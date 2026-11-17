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Madrid, 17 nov (EFE).- La candidata de Podemos para el 29N, Irene Montero, ha presentado su programa electoral, con medidas como bajar la edad de jubilación a los 63 años o un cupo laboral para personas trans, y ha marcado distancias con Frente Amplio y PSOE al asegurar que ella sí se atreverá a cumplir sus promesas.

"La primera propuesta de nuestro programa electoral es cumplirlo. Porque el papel lo aguanta todo, las entrevistas electorales lo aguantan todo, los discursos en los mítines lo aguantan todo, pero a lo que Podemos se compromete, y en lo que hemos demostrado marcar la diferencia, es que nosotras sí nos vamos a atrever", ha asegurado en un acto electoral celebrado este martes en Madrid junto a otros miembros de Podemos. EFE

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