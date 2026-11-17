Guardar

Vitoria, 17 nov (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Velimir Perasovic, lamentó tras la derrota ante Hapoel que hicieron regalos que otros no les hacen y señaló al último cuarto como la clave del partido.

El croata admitió en rueda de prensa que su rival jugó mejor “sobre todo en los últimos minutos”. “Teníamos muchas opciones pero no supimos ganar”, indicó el baskonista, que afirmó que “es doloroso cuando pierdes así”.

PUBLICIDAD

“Nos ha pasado como en otros partidos. Nos quedamos sin ideas y sin jugar claro y los rivales sacan cosas más claras”, consideró Perasovic que puso el foco en las pérdidas del último cuarto,

“Es complicado buscar el porque del último cuarto porque el cansancio también lo tienen otros”, señaló el entrenador balcánico. “No sabemos ganar los partidos”, zanjó el técnico azulgrana. “Cuando no puedes meter canastas hay que ir al tiro libre o buscar decisiones más obvias”, añadió y puso varios ejemplos.

PUBLICIDAD

“Puedes fallar tiros pero no hacer faltas a media pista. Esto no lo hacen otros equipos inexpertos”, dijo. “En el tiempo muerto un jugador ha hecho otra defensa que habíamos indicado”, desveló sobre acciones que discurrieron en los dos últimos minutos.

También criticó la gestión de los últimos ataque. “Fueron malos, con pérdidas y tiros forzados en los que no conseguimos ventajas”, explicó.

“El equipo necesita victorias y cuando suceda, el equipo va a crecer”, aseguró. EFE

jd/jl